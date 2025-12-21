Live

ЗСУ просунулися в центрі Куп’янська, у росіян лихо з новобранцями – ISW

Фронт 11:38   21.12.2025
Оксана Якушко
ЗСУ просунулися в центрі Куп’янська, у росіян лихо з новобранцями – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що українські війська нещодавно просунулися вздовж траси П-79 Куп’янськ-Чугуїв у центрі Куп’янська.

Росіяни атакували поблизу Куп’янська, на схід від Куп’янська у напрямку Петропавлівки, на південний схід від Куп’янська біля Степової Новоселівки та Піщаного, а також на південь від Куп’янська поблизу Куп’янська-Вузлового 19 та 20 грудня.

За наявними даними, оператори безпілотників та штурмові підрозділи 27-ї мотострілецької бригади РФ продовжують діяти у Куп’янську.

20 грудня російські війська продовжили наступати на півночі Харківської області та у напрямку Борової, але просунутися не змогли.

Російські війська атакували на північний схід від Великого Бурлука в районі Мілового та у напрямку Хатнього, а також на схід від Великого Бурлука у напрямку Григорівки.

Російський військовий блогер заявив, що підрозділи 79-го мотострілецького полку, що діють поблизу Дворічанська, мають проблеми з новобранцями, які перебувають у важкому стані або пораненими. Військовий блогер стверджує, що командування 7-го мотострілецького полку у відповідь на велику кількість втрат від скидів українських безпілотників наказало полку, включаючи тяжкохворих та поранених, пройти додаткову фізичну підготовку, щоб мати можливість швидше бігати полем бою.

Читайте також: Новини Харкова — головне за 21 грудня: двоє загиблих і двоє постраждалих

Автор: Оксана Якушко
