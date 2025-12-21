ЗСУ просунулися в центрі Куп’янська, у росіян лихо з новобранцями – ISW
Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що українські війська нещодавно просунулися вздовж траси П-79 Куп’янськ-Чугуїв у центрі Куп’янська.
Росіяни атакували поблизу Куп’янська, на схід від Куп’янська у напрямку Петропавлівки, на південний схід від Куп’янська біля Степової Новоселівки та Піщаного, а також на південь від Куп’янська поблизу Куп’янська-Вузлового 19 та 20 грудня.
За наявними даними, оператори безпілотників та штурмові підрозділи 27-ї мотострілецької бригади РФ продовжують діяти у Куп’янську.
20 грудня російські війська продовжили наступати на півночі Харківської області та у напрямку Борової, але просунутися не змогли.
Російські війська атакували на північний схід від Великого Бурлука в районі Мілового та у напрямку Хатнього, а також на схід від Великого Бурлука у напрямку Григорівки.
Російський військовий блогер заявив, що підрозділи 79-го мотострілецького полку, що діють поблизу Дворічанська, мають проблеми з новобранцями, які перебувають у важкому стані або пораненими. Військовий блогер стверджує, що командування 7-го мотострілецького полку у відповідь на велику кількість втрат від скидів українських безпілотників наказало полку, включаючи тяжкохворих та поранених, пройти додаткову фізичну підготовку, щоб мати можливість швидше бігати полем бою.
Читайте також: Новини Харкова — головне за 21 грудня: двоє загиблих і двоє постраждалих
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Институ изучения войны, куп'янск, Харьковская область;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «ЗСУ просунулися в центрі Куп’янська, у росіян лихо з новобранцями – ISW», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2025 в 11:38;