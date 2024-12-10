Подземная больница в Харькове: какой будет площадь медучреждения (видео)

Проектирование подземной больницы в Харькове – на завершающем этапе. В следующем году должно начаться строительство, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Это 15 тыс. м. площади под землей. Это современная диагностика, операционные и т.д. Этот проект объединил опыт Израиля, опыт других стран, которые имели военные конфликты и войны на своих территориях. Такой проект реализуется впервые в Украине. Мы здесь будем совмещать все мощности, чтобы оказание медицинской помощи не прекращалось ни при каких обстрелах», — отметил Синегубов.

Кроме того, реализуется ремонт приемного отделения областной больницы, добавил Синегубов.

«Однако это не просто ремонт, это новые возможности. Это будут совершенно новые оборудования: КТ, МРТ, рентгены. Это такое оборудование, которое Харьковщина по качеству и современности не имела», — подчеркнул глава ХОВА.

Напомним, 25 ноября Синегубов впервые публично сообщил, что подземный медицинский комплекс построят на базе Харьковской областной клинической больницы.