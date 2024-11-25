Первый в Украине подземный медкомплекс анонсировал Синегубов в центре Харькова
Подземный медицинский комплекс построят на базе Харьковской областной клинической больницы, сообщил в своем Telegram-канале начальник ХОВА Олег Синегубов.
Этот медкомплекс будет называться «Ковчег» и в нем одновременно смогут получать услуги более 2 тысяч человек, рассказал Синегубов.
По его словам, это будет первая подземная больница в Украине. Какие-либо еще детали проекта Синегубов не сообщил. Ранее он информировал, что новое укрытие строят на базе центральной районной больницы в Близнюковской громаде.
Харьковская областная клиническая больница неоднократно страдала от «прилетов». Этой осенью — 20 сентября и 28 октября.
Напомним, в августе текущего года мэр Игорь Терехов рассказывал, что в двух больницах Харькова планируют построить подземные операционные, реанимационные блоки и палаты.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, областная больница, Олег Синегубов;
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2024 в 21:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подземный медицинский комплекс построят на базе Харьковской областной клинической больницы, сообщил в своем Telegram-канале начальник ХОВА Олег Синегубов.".