Первый в Украине подземный медкомплекс анонсировал Синегубов в центре Харькова

Подземный медицинский комплекс построят на базе Харьковской областной клинической больницы, сообщил в своем Telegram-канале начальник ХОВА Олег Синегубов.

Этот медкомплекс будет называться «Ковчег» и в нем одновременно смогут получать услуги более 2 тысяч человек, рассказал Синегубов.

По его словам, это будет первая подземная больница в Украине. Какие-либо еще детали проекта Синегубов не сообщил. Ранее он информировал, что новое укрытие строят на базе центральной районной больницы в Близнюковской громаде.

Харьковская областная клиническая больница неоднократно страдала от «прилетов». Этой осенью — 20 сентября и 28 октября.

Напомним, в августе текущего года мэр Игорь Терехов рассказывал, что в двух больницах Харькова планируют построить подземные операционные, реанимационные блоки и палаты.