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Первый в Украине подземный медкомплекс анонсировал Синегубов в центре Харькова

Общество 21:16   25.11.2024
Елена Нагорная
Первый в Украине подземный медкомплекс анонсировал Синегубов в центре Харькова Фото: Kostyantyn/google.com

Подземный медицинский комплекс построят на базе Харьковской областной клинической больницы, сообщил в своем Telegram-канале начальник ХОВА Олег Синегубов.

Этот медкомплекс будет называться «Ковчег» и в нем одновременно смогут получать услуги более 2 тысяч человек, рассказал Синегубов.

По его словам, это будет первая подземная больница в Украине. Какие-либо еще детали проекта Синегубов не сообщил. Ранее он информировал, что новое укрытие строят на базе центральной районной больницы в Близнюковской громаде.

Харьковская областная клиническая больница неоднократно страдала от «прилетов». Этой осенью — 20 сентября и 28 октября.

Напомним, в августе текущего года мэр Игорь Терехов рассказывал, что в двух больницах Харькова планируют построить подземные операционные, реанимационные блоки и палаты.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 ноября 2024 в 21:16;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подземный медицинский комплекс построят на базе Харьковской областной клинической больницы, сообщил в своем Telegram-канале начальник ХОВА Олег Синегубов.".