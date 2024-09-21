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Что пострадало в харьковской больнице, возле которой попал КАБ (видео)

Репортаж 13:38   21.09.2024
Виктория Яковенко
Что пострадало в харьковской больнице, возле которой попал КАБ (видео) скриншот

Глава ХОВА Олег Синегубов опубликовал последствия удара КАБ вблизи больницы в Харькове.

«Повреждены шесть помещений больницы, где находились люди. Это помещение кафедры нашего медуниверситета, которые также подверглись разрушению. У нас поврежден 4-этажный корпус, где находились пациенты, это отделение пульмонологии, эндокринологии, отделение хирургии, головы и шеи. И именно в этих отделениях вчера были повреждены и окна, и потолки, и пол, и именно в этом здании были ранены наши пациенты», — рассказал и. о. гендиректора КНП «Областная клиническая больница» Руслан Врагов.

Без учета тех, кто получил острую реакцию на стресс, пострадали четыре человека, продолжил Врагов.

«Повреждение у них средней и легкой степени тяжести, это мягкие ткани, стекло. На вчера сразу была оказана вся медицинская помощь», — добавил Врагов.

Видео: Олег Синегубов

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове около 22:40. Мэр Игорь Терехов сообщил, что прилетело возле медицинского учреждения. Один из КАБов влетел в проезжую часть в самом центре Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Там загорелся автомобиль, повреждены киоски, остекление зданий больницы и отель, возле которого уже прилетало. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что три авиационные бомбы попали в три района города: Киевский — на территорию предприятия, Шевченковский — в проезжую часть в нескольких десятках метров от больницы, а именно родильного отделения и Холодногорский —  на территорию частного дома. По последним данным мэра Игоря Терехова, пострадали 15 человек, из них трое — дети. В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщают про 13 пострадавших. Последствия показали в полиции и облпрокуратуре.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 сентября 2024 в 13:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов опубликовал последствия удара КАБ вблизи больницы в Харькове.".