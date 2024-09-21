Live
  • Сб 21.09.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 41.44
  • EUR 46.24

Що постраждало в харківській лікарні, біля якої влучив КАБ (відео)

Репортаж 13:38   21.09.2024
Вікторія Яковенко
Що постраждало в харківській лікарні, біля якої влучив КАБ (відео) скриншот

Голова ХОВА Олег Синєгубов оприлюднив наслідки удару КАБ поблизу лікарні в Харкові.

«Пошкоджені шість будівель лікарні, де знаходились люди. Це приміщення кафедри нашого медуніверситету, які також зазнали руйнування. В нас пошкоджений 4-поверховий корпус, де знаходились пацієнти, це відділення пульмонології, ендокринології, відділення хірургії голови та шиї. І саме в цих відділеннях вчора були пошкоджені і вікна, і стелі, і підлога, і саме в цій будівлі були поранені наші пацієнти», – розповів в. о. гендиректора КНП «Обласна клінічна лікарня» Руслан Врагов.

Без урахування тих, хто отримав гостру реакцію на стрес, постраждали чотири людини, продовжив Врагов.

«Ушкодження в них середньої та легкого ступеня тяжкості, це м’які тканини, склом. На вчора одразу надана вся медична допомога», – додав Врагов.

Відео: Олег Синєгубов

Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові близько 22:40. Мер Ігор Терехов повідомив, що прилетіло біля медичного закладу. Один із КАБів влетів у проїжджу частину в самому центрі Харкова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Там загорівся автомобіль, пошкоджені кіоски, скління будівель лікарні та готель, біля якого вже прилітало. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що три авіаційні бомби потрапили у три райони міста: Київський – на територію підприємства, Шевченківський – у проїжджу частину за кілька десятків метрів від лікарні, а саме пологового відділення та Холодногірський – на територію приватного будинку. За останніми даними мера Ігоря Терехова, постраждали 15 людей, із них троє – діти. У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили про 13 постраждалих. Наслідки показали у поліції та облпрокуратурі.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Що постраждало в харківській лікарні, біля якої влучив КАБ (відео)
Що постраждало в харківській лікарні, біля якої влучив КАБ (відео)
21.09.2024, 13:38
«Повна маячня»: реакція у соцмережах на перейменування міст на Харківщині
«Повна маячня»: реакція у соцмережах на перейменування міст на Харківщині
20.09.2024, 11:36
Головні новини Харкова 21.01: удари КАБ – пошкоджені лікарня, готелі
Головні новини Харкова 21.01: удари КАБ – пошкоджені лікарня, готелі
21.09.2024, 13:50
Відомий виш постраждав через удар КАБ по Харкову – Терехов
Відомий виш постраждав через удар КАБ по Харкову – Терехов
21.09.2024, 13:11
Жителям міста на Харківщині радять не виходити з дому: причини
Жителям міста на Харківщині радять не виходити з дому: причини
20.09.2024, 07:24
Пристрасті навколо Палацу дитячої творчості в Харкові: що відбувається (відео)
Пристрасті навколо Палацу дитячої творчості в Харкові: що відбувається (відео)
20.09.2024, 18:01

Новини за темою:

23:51
Що з лікарнею в центрі Харкова, поблизу якої влучив КАБ: дані Синєгубова
09:43
У Харкові з’являться дві лікарні під землею
10:21
Харків’янам пропонують роботу в лікарні: перелік вакансій
21:38
Де мешканки Харківщини можуть безкоштовно спостерігати вагітність
23:12
Понад 18 тис. пацієнтів отримали психологічну допомогу на Харківщині

Ви читали новину: «Що постраждало в харківській лікарні, біля якої влучив КАБ (відео)»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2024 в 13:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов оприлюднив наслідки удару КАБ поблизу лікарні в Харкові.".