Що постраждало в харківській лікарні, біля якої влучив КАБ (відео)
Голова ХОВА Олег Синєгубов оприлюднив наслідки удару КАБ поблизу лікарні в Харкові.
«Пошкоджені шість будівель лікарні, де знаходились люди. Це приміщення кафедри нашого медуніверситету, які також зазнали руйнування. В нас пошкоджений 4-поверховий корпус, де знаходились пацієнти, це відділення пульмонології, ендокринології, відділення хірургії голови та шиї. І саме в цих відділеннях вчора були пошкоджені і вікна, і стелі, і підлога, і саме в цій будівлі були поранені наші пацієнти», – розповів в. о. гендиректора КНП «Обласна клінічна лікарня» Руслан Врагов.
Без урахування тих, хто отримав гостру реакцію на стрес, постраждали чотири людини, продовжив Врагов.
«Ушкодження в них середньої та легкого ступеня тяжкості, це м’які тканини, склом. На вчора одразу надана вся медична допомога», – додав Врагов.
Відео: Олег Синєгубов
Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові близько 22:40. Мер Ігор Терехов повідомив, що прилетіло біля медичного закладу. Один із КАБів влетів у проїжджу частину в самому центрі Харкова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Там загорівся автомобіль, пошкоджені кіоски, скління будівель лікарні та готель, біля якого вже прилітало. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що три авіаційні бомби потрапили у три райони міста: Київський – на територію підприємства, Шевченківський – у проїжджу частину за кілька десятків метрів від лікарні, а саме пологового відділення та Холодногірський – на територію приватного будинку. За останніми даними мера Ігоря Терехова, постраждали 15 людей, із них троє – діти. У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили про 13 постраждалих. Наслідки показали у поліції та облпрокуратурі.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2024 в 13:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов оприлюднив наслідки удару КАБ поблизу лікарні в Харкові.".