Укрытие на более 400 человек строят в медучреждении на Харьковщине (фото)
На базе центральной районной больницы в Близнюковской громаде строят новое защитное сооружение для безопасности пациентов, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Эта больница является главным медицинским объектом громады. Понимаем ее стратегическое значение. Укрытие сможет вместить более 430 человек. Обустроят медицинские кабинеты, операционный блок и палаты интенсивной терапии для предоставления услуг», – отметил Синегубов.
Он также добавил, что эту больницу в сотрудничестве с Минздравом обеспечили современным оборудованием, в частности компьютерным томографом — бесплатное обследование для пациентов по направлению врача. Есть две кислородные станции. Также построили современную лабораторию. В медучреждении обустроили автономное питание, водоснабжение и котельную.
«Совместно с медицинским факультетом ХНУ имени Каразина здесь проводятся сложные хирургические операции», – подчеркнул глава ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: больница, синегубов, укрытие, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 10:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На базе центральной районной больницы в Близнюковской громаде строят новое защитное сооружение для безопасности пациентов, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".