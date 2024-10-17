Офлайн для школьников в Харькове: с ВР обсуждают новые требования к укрытиям

О переговорах, которые ведут с нардепами, рассказала член правления ОО «Smart Media» Марина Николаева на встрече в Харькове из серии дискуссий, организованной командой NV.

Команда «Smart Media» не раз проводила дискуссии, которые касались перспектив образования в Харькове и области, отметила Николаева. Ключевой вопрос — как отправить детей в школы офлайн.

«Как сделать так, чтобы дети все же учились. Одно из решений, которые мы можем предложить, – это изменение требований к укрытиям. У нас для школ и детсадов требования даже, чтобы это было противорадиационное укрытие. Мы понимаем, что если бросят «ядерку», мы, скорее всего, будем это знать заранее… Мы собирались с городским советом, с департаментом образования в этом плане, работали, с городским родительским советом (есть у нас такой в Харькове). С предпринимателями мы об этом говорили. Мы сейчас собрали (предложения — Ред.) на уровне громады, «Smart Media» коммуницирует это с Верховной Радой, чтобы все же говорили об изменении требований к укрытиям. Если будет изменение требований, то хотя бы мы сможем говорить о том, что большее количество укрытий сможет работать. Это позволит увеличить офлайн-образование и это позволит увеличить количество хотя бы каких-то пространств, где можно что-то проводить, где можно как-то коммуницировать», — объяснила представительница общественной организации.

Офлайн-обучение в Харькове необходимо не только детям для повышения качества их образования и социализации. Еще один важный момент — возможность работать для родителей. Это подчеркнул президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.

«Офлайн-образование очень важно, об этом уже сказали. Потому что экономически активная семья имеет детей, и они (родители) должны работать. Они не могут сидеть дома, когда ребенок занимается онлайн. Если брать конкретно IT, которое было самой большой отраслью, уплачивающей наибольшие налоги в местный бюджет, IT вернется, если будет офлайн-образование. Об этом нужно говорить постоянно. И нужно создать условия, когда это можно сделать. Все условия: подземные школы, подземные детсады для того, чтобы офлайн-образование было. И об этом мы тоже говорим на уровне государства», — отметил Чумак.

Существующую проблему и запрос понимают и в Харьковской ОВА.

«Мы не можем ждать, когда мы построим наши подземные укрытия. Мы их строим. Их строит город, строит область. Мы строим подземные школы. Не так быстро и не в том количестве, конечно, чтобы запустить все образование на территории города и области под землей, — признал заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов. — Но все же, несмотря на все, в Красноградском районе нашей области было запущено офлайн-образование уже с 1 сентября. Это один из семи районов нашей области. Но это шаг очень важный. Дети пошли в школу в соответствующих заведениях, обустроенных укрытиями, которые отвечают всем важным стандартам. И мы строим дальше эти укрытия. И таких школ, и районов, населенных пунктов, которые будут вовлечены в образование, их будет становиться, безусловно, больше. Надо понимать, что строительство таких объектов… занимает месяцы. Это не дни и не недели, поэтому это не скорый процесс, но он идет», — прокомментировал Иванов.

При этом он отметил, что параллельно идет процесс уничтожения россиянами «надземной» инфраструктуры, в том числе — и заведений образования. Сейчас, по данным ХОВА, в области уничтожено обстрелами более 50 тысяч объектов жилого и нежилого фонда. В том числе — сотни учебных заведений.