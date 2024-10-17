Live
  • Чт 17.10.2024
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.23
  • EUR 44.91

Офлайн для школьников в Харькове: с ВР обсуждают новые требования к укрытиям

Общество 10:11   17.10.2024
Оксана Горун
Офлайн для школьников в Харькове: с ВР обсуждают новые требования к укрытиям Фото: Харьковский горсовет

О переговорах, которые ведут с нардепами, рассказала член правления ОО «Smart Media» Марина Николаева на встрече в Харькове из серии дискуссий, организованной командой NV.

Команда «Smart Media» не раз проводила дискуссии, которые касались перспектив образования в Харькове и области, отметила Николаева. Ключевой вопрос — как отправить детей в школы офлайн.

«Как сделать так, чтобы дети все же учились. Одно из решений, которые мы можем предложить, – это изменение требований к укрытиям. У нас для школ и детсадов требования даже, чтобы это было противорадиационное укрытие. Мы понимаем, что если бросят «ядерку», мы, скорее всего, будем это знать заранее… Мы собирались с городским советом, с департаментом образования в этом плане, работали, с городским родительским советом (есть у нас такой в Харькове). С предпринимателями мы об этом говорили. Мы сейчас собрали (предложения — Ред.) на уровне громады, «Smart Media» коммуницирует это с Верховной Радой, чтобы все же говорили об изменении требований к укрытиям. Если будет изменение требований, то хотя бы мы сможем говорить о том, что большее количество укрытий сможет работать. Это позволит увеличить офлайн-образование и это позволит увеличить количество хотя бы каких-то пространств, где можно что-то проводить, где можно как-то коммуницировать», — объяснила представительница общественной организации.

Офлайн-обучение в Харькове необходимо не только детям для повышения качества их образования и социализации. Еще один важный момент — возможность работать для родителей. Это подчеркнул президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.

«Офлайн-образование очень важно, об этом уже сказали. Потому что экономически активная семья имеет детей, и они (родители) должны работать. Они не могут сидеть дома, когда ребенок занимается онлайн. Если брать конкретно IT, которое было самой большой отраслью, уплачивающей наибольшие налоги в местный бюджет, IT вернется, если будет офлайн-образование. Об этом нужно говорить постоянно. И нужно создать условия, когда это можно сделать. Все условия: подземные школы, подземные детсады для того, чтобы офлайн-образование было. И об этом мы тоже говорим на уровне государства», — отметил Чумак.

Существующую проблему и запрос понимают и в Харьковской ОВА.

«Мы не можем ждать, когда мы построим наши подземные укрытия. Мы их строим. Их строит город, строит область. Мы строим подземные школы. Не так быстро и не в том количестве, конечно, чтобы запустить все образование на территории города и области под землей, — признал заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов. — Но все же, несмотря на все, в Красноградском районе нашей области было запущено офлайн-образование уже с 1 сентября. Это один из семи районов нашей области. Но это шаг очень важный. Дети пошли в школу в соответствующих заведениях, обустроенных укрытиями, которые отвечают всем важным стандартам. И мы строим дальше эти укрытия. И таких школ, и районов, населенных пунктов, которые будут вовлечены в образование, их будет становиться, безусловно, больше. Надо понимать, что строительство таких объектов… занимает месяцы. Это не дни и не недели, поэтому это не скорый процесс, но он идет», — прокомментировал Иванов.

Читайте также: Почему бы не думать на перспективу — ХОВА о будущем Дворца детского творчества

При этом он отметил, что параллельно идет процесс уничтожения россиянами «надземной» инфраструктуры, в том числе — и заведений образования. Сейчас, по данным ХОВА, в области уничтожено обстрелами более 50 тысяч объектов жилого и нежилого фонда. В том числе — сотни учебных заведений.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Поднятие налогов 2024: в Харькове требуют иных условий, чем для Закарпатья
Поднятие налогов 2024: в Харькове требуют иных условий, чем для Закарпатья
17.10.2024, 08:50
Сажать лес готовятся недалеко от Харькова: будет дуб, сосна и орех (фото)
Сажать лес готовятся недалеко от Харькова: будет дуб, сосна и орех (фото)
16.10.2024, 16:15
Приехал в Харьков из РФ, сдавал позиции ВСУ. Как подозреваемый пересек границу
Приехал в Харьков из РФ, сдавал позиции ВСУ. Как подозреваемый пересек границу
17.10.2024, 10:00
Новости Харькова – главное за 17.10: успех ВСУ возле Липцев, 22 боя в области
Новости Харькова – главное за 17.10: успех ВСУ возле Липцев, 22 боя в области
17.10.2024, 10:40
Партию российского товара на 1 млн грн арестовали на Харьковщине
Партию российского товара на 1 млн грн арестовали на Харьковщине
15.10.2024, 15:13
Бои, обстрелы и атаки: ОТГВ «Харьков» о ситуации на севере Харьковщины
Бои, обстрелы и атаки: ОТГВ «Харьков» о ситуации на севере Харьковщины
17.10.2024, 10:33

Новости по теме:

08:50
Поднятие налогов 2024: в Харькове требуют иных условий, чем для Закарпатья
11:52
Учебный год на Харьковщине: сколько заработало школ и вузов
10:55
Эвакуированные в Харьков ВПЛ не хотят выезжать, несмотря на обстрелы — ХОВА
10:19
Теряем 1-2 учебных заведения в сутки, прилетело 43 КАБа — замначальника ХОВА
18:00
Как выживают аграрии Харьковщины: новые угрозы и программы поддержки (видео)

Вы читали новость: «Офлайн для школьников в Харькове: с ВР обсуждают новые требования к укрытиям»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 октября 2024 в 10:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О переговорах, которые ведут с нардепами, рассказала член правления ОО «Smart Media» Марина Николаева на встрече в Харькове из серии дискуссий, организованной командой NV".