Офлайн для школярів у Харкові: з ВР обговорюють нові вимоги до укриттів

Про переговори, які ведуть із нардепами, розповіла членкиня правління ГО “Смарт Медіа” Марина Ніколаєва на зустрічі у Харкові із серії дискусій, що організовані командою NV.

Команда “Смарт Медіа” неодноразово проводила дискусії, які стосувалися перспектив освіти у Харкові та області, зазначила Ніколаєва. Ключове питання – як відправити дітей до шкіл офлайн.

“Як же зробити так, щоб діти все ж таки навчалися. Одне з рішень, які ми можемо запропонувати, – це зміна вимог до укриттів. У нас для тих самих шкіл, тих самих садочків вимоги, щоб це було протирадіаційне укриття. Ми розуміємо, що якщо кинуть ядерку ми, скоріш за все, будемо це знати заздалегідь… Ми збиралися з міською радою, з департаментом освіти в цьому плані працювали, із міською батьківською радою (є в нас така в Харкові). З підприємцями ми про це говорили. Ми зараз зібрали (пропозиції – Ред.) на рівні громади. “Смарт Медіа” комунікує це з Верховною Радою, щоб все ж таки ми говорили про зміну вимог до укриттів. Якщо буде зміна вимог, то хоча б ми зможемо говорити про те, що більша кількість укриттів зможе працювати, і це дозволить збільшити офлайн-освіту, і це дозволить збільшити кількість хоча б якихось просторів, де можна щось проводити, де можна якось комунікувати“, – пояснила представниця громадської організації.

Офлайн-навчання в Харкові необхідне не лише дітям для підвищення якості їхньої освіти та соціалізації. Ще один важливий момент – можливість працювати для батьків. На цьому наголосив президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак.

“Офлайн-освіта дуже важлива, про це вже сказали. Тому що економічно активна сім’я має дітей, і вони (батьки – Ред.) повинні працювати, вони не можуть сидіти вдома, коли дитина займається онлайн. Якщо брати конкретно IT, яке було найбільшою галуззю, яка сплачує найбільші податки в місцевий бюджет, IT повернеться, якщо буде офлайн-освіта. Про це треба говорити постійно. І треба створити умови, коли це можна зробити. Усі умови: підземні школи, підземні дитсадочки для того, щоб офлайн-освіта була. І про це ми також говоримо на рівні держави“, – зазначив Чумак.

Проблему та запит, що існують, розуміють і в Харківській ОВА.

“Ми не можемо чекати, дійсно, коли ми побудуємо наші підземні укриття. Ми їх будуємо. Їх будує місто, будує область. Ми будуємо підземні школи. Не так швидко і не в тій кількості, звісно, щоб запустити одразу всю освіту на території міста й області під землею, – визнав заступник начальника ХОВА Євген Іванов. – Але все ж таки, попри все, в Красноградському районі нашої області була запущена офлайн-освіта вже з 1 вересня. Це один з семи районів нашої області, але це крок дуже важливий. Діти пішли в школу у відповідних закладах, які облаштовані укриттями, які відповідають стандартам усім важливим. І ми будуємо далі ці укриття. І таких шкіл, і районів, населених пунктів, які будуть долучені до освіти, їх буде ставати безумовно більше. Треба розуміти, що будівництво таких об’єктів… займає місяці. Це не дні й не тижні, тому це не швидкий процес, але він іде”.

При цьому він зазначив, що паралельно йде процес знищення росіянами “надземної” інфраструктури, у тому числі – й закладів освіти. Наразі, за даними ХОВА, в області знищено обстрілами понад 50 тисяч об’єктів житлового та нежитлового фонду. У тому числі – сотні навчальних закладів.