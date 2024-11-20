Укриття на понад 400 людей будують у медзакладі на Харківщині (фото)
На базі центральної районної лікарні у Близнюківській громаді будують нову захисну споруду для безпеки пацієнтів, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Ця лікарня є головним медичним об‘єктом громади. Розуміємо її стратегічне значення. Укриття зможе вмістити понад 430 людей. Облаштують медичні кабінети, операційний блок та палати інтенсивної терапії для надання послуг», – зазначив Синєгубов.
Він також додав, що цю лікарню у співпраці з МОЗ забезпечили сучасним обладнанням, зокрема комп’ютерним томографом — обстеження безкоштовне для пацієнтів за направленням лікаря. Є дві кисневі станції. Також впровадили сучасну лабораторію. В медзакладі облаштували автономне живлення, водопостачання та котельню.
«Спільно з медичним факультетом ХНУ імені Каразіна тут проводяться складні хірургічні операції», – підкреслив голова ХОВА.
Читайте також: Офлайн для школярів у Харкові: з ВР обговорюють нові вимоги до укриттів
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: больница, сінєгубов, укрытие, харківщина, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Укриття на понад 400 людей будують у медзакладі на Харківщині (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2024 в 10:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На базі центральної районної лікарні у Близнюківській громаді будують нову захисну споруду для безпеки пацієнтів, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".