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Укриття на понад 400 людей будують у медзакладі на Харківщині (фото)

Суспільство 10:50   20.11.2024
Вікторія Яковенко
Укриття на понад 400 людей будують у медзакладі на Харківщині (фото) Фото: Олег Синєгубов

На базі центральної районної лікарні у Близнюківській громаді будують нову захисну споруду для безпеки пацієнтів, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Ця лікарня є головним медичним об‘єктом громади. Розуміємо її стратегічне значення. Укриття зможе вмістити понад 430 людей. Облаштують медичні кабінети, операційний блок та палати інтенсивної терапії для надання послуг», – зазначив Синєгубов.

Він також додав, що цю лікарню у співпраці з МОЗ забезпечили сучасним обладнанням, зокрема комп’ютерним томографом — обстеження безкоштовне для пацієнтів за направленням лікаря. Є дві кисневі станції. Також впровадили сучасну лабораторію. В медзакладі облаштували автономне живлення, водопостачання та котельню.

«Спільно з медичним факультетом ХНУ імені Каразіна тут проводяться складні хірургічні операції», – підкреслив голова ХОВА.

укрытие на Харьковщине
Фото: Олег Синєгубов
укрытие на Харьковщине
Фото: Олег Синєгубов
укрытие на Харьковщине
Фото: Олег Синєгубов
укрытие на Харкьовщине
Фото: Олег Синєгубов
укрытие на Харьковщине
Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2024 в 10:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На базі центральної районної лікарні у Близнюківській громаді будують нову захисну споруду для безпеки пацієнтів, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".