Укриття на понад 400 людей будують у медзакладі на Харківщині (фото)

На базі центральної районної лікарні у Близнюківській громаді будують нову захисну споруду для безпеки пацієнтів, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Ця лікарня є головним медичним об‘єктом громади. Розуміємо її стратегічне значення. Укриття зможе вмістити понад 430 людей. Облаштують медичні кабінети, операційний блок та палати інтенсивної терапії для надання послуг», – зазначив Синєгубов.

Він також додав, що цю лікарню у співпраці з МОЗ забезпечили сучасним обладнанням, зокрема комп’ютерним томографом — обстеження безкоштовне для пацієнтів за направленням лікаря. Є дві кисневі станції. Також впровадили сучасну лабораторію. В медзакладі облаштували автономне живлення, водопостачання та котельню.

«Спільно з медичним факультетом ХНУ імені Каразіна тут проводяться складні хірургічні операції», – підкреслив голова ХОВА.