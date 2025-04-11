Авиаудары по северу Харьковщины и девять боев — Генштаб ВСУ про сутки

В сводке на 08:00 11 апреля Генштаб ВСУ проинформировал, что бои в течение суток шли и на Харьковском, и на Купянском направлениях.

«На Харьковском направлении наши войска отразили четыре атаки противника в районе Волчанска. На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в направлении Новой Кругляковки, Песчаного и в районе Загрызово», — отметили в Генштабе.

Также армия РФ нанесла авиаудары по Казачьей Лопани и селу Уды, сообщили в ГШ.

В целом на территории Украины произошло 148 боев. Силы обороны поразили 13 районов сосредоточения оккупантов и их техники, две единицы артиллерии и средство ПВО.

Генштаб обновил данные о потерях врага.