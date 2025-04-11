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Авиаудары по северу Харьковщины и девять боев — Генштаб ВСУ про сутки

Фронт 08:19   11.04.2025
Оксана Горун
Авиаудары по северу Харьковщины и девять боев — Генштаб ВСУ про сутки Фото: Генштаб ВСУ

В сводке на 08:00 11 апреля Генштаб ВСУ проинформировал, что бои в течение суток шли и на Харьковском, и на Купянском направлениях.

«На Харьковском направлении наши войска отразили четыре атаки противника в районе Волчанска. На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в направлении Новой Кругляковки, Песчаного и в районе Загрызово», — отметили в Генштабе.

Также армия РФ нанесла авиаудары по Казачьей Лопани и селу Уды, сообщили в ГШ.

В целом на территории Украины произошло 148 боев. Силы обороны поразили 13 районов сосредоточения оккупантов и их техники, две единицы артиллерии и средство ПВО.

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Генштаб обновил данные о потерях врага.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2025 в 08:19;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке на 08:00 11 апреля Генштаб ВСУ проинформировал, что бои в течение суток шли и на Харьковском, и на Купянском направлениях".