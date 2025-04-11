Обзор ISW: россияне ищут слабые места в украинской обороне на Харьковщине
Институт изучения войны (ISW) сообщил, что у ВС РФ не было подтвержденных продвижений ни на одном из направлений в Харьковской области.
На Харьковском направлении, по данным аналитиков, войска врага вели штурмы в районе Глубокого и Волчанска 9 и 10 апреля. В Купянском районе бои идут в районе Каменки и Фиголевки (на правом берегу Оскола), а также в направлении Песчаного. При этом российские источники утверждают, что штурмы проводят не только они — Силы обороны тоже контратаковали.
«Представитель украинской бригады, действующей на Купянском направлении, сообщил 10 апреля, что российские войска провели несколько атак, включая несколько механизированных атак, на прошлой неделе (примерно с 3 по 10 апреля) с целью поиска слабых мест в украинской обороне. Представитель украинского пограничного отряда, действующего на Купянском направлении, заявил, что российские войска активно наступают небольшими пехотными и бронетанковыми группами, и отметил, что украинские войска могут остановить российские атаки, нанося удары беспилотниками по российскому тылу для уничтожения российских логистических путей», — прокомментировали в ISW.
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На Боровском направлении российские захватчики пока успешно воюют на словах — в частности, их «военкоры» заявили, что войска РФ вновь захватили Надию (село в Луганской области неподалеку от админграницы с Харьковщиной). Однако никаких подтверждений этому Институт изучения войны не обнаружил.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, война, купянское направление, наступ, наступление, новости Харькова, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2025 в 07:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил, что у ВС РФ не было подтвержденных продвижений ни на одном из направлений в Харьковской области".