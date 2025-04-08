Глобальная концепция ведения войны: в 3 ОШБр рассказали, что изменилось 📹

3 ОШБр держит оборону и проводит контрудары на Боровском направлении в Харьковской области. Об оперативной обстановке и решениях командования рассказал командир группы «Terra» этой бригады Николай Волохов.

Он отметил, что ситуация остается сложной. Недавнее похолодание и незначительный снег усложнили врагу логистику, однако, чем ближе к лету, тем сложнее будет становиться обстановка. Ключевым способом обороны в такой ситуации становится создание «стены дронов».

«В целом у врага улучшается логистика. Это всегда происходит, когда почвы высыхают, это всегда происходит весной, летом будет еще сложнее. Но благодаря тому, что у нас достаточно FPV-расчетов, что мы можем себе позволить вывезти их одновременно на позиции, мы имеем неплохой контроль над той полосой, когда враг подъезжает. Это наша глобальная концепция ведения войны сейчас. Командир уже 3-го армейского корпуса Андрей Белецкий ее утвердил, пожалуй, больше полугода назад. Так мы по этой концепции работаем, и мы стараемся дронами максимально заменить пехоту, где это возможно, и не подпустить врага на расстояние, с которого он может нанести поражение нашей пехоте», — рассказал Волохов в эфире нацмарафона.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Командир рассказал, что российская армия не жалеет средств — ни артиллерии, ни бронетехники. А больше всего, по традиции, не жалеет собственную пехоту.

«До одной роты пехоты враг может положить о наши оборонительные позиции. Рота – это 100 человек. 100 человек могут в день запустить на фарш. И мы с удовольствием перерабатываем их на фарш. Но надо понимать, что это постоянные риски для тех, кто несет службу в самой опасной зоне, на передовой, для механизированных штурмовых батальонов. И поэтому наша главная задача – не подпускать врага к ближнему контакту, уничтожать его FPV-дронами. Мы для этого максимально, например, в батальоне беспилотных систем увеличили количество расчетов. Уже у нас больше 15, которые летают только на этом средстве, а в общей сложности уже больше 50. Я говорю неточные цифры, потому что это немножко военная тайна, но чтобы вы понимали масштаб», — объяснил Николай Волохов.

Он отметил, что после освобождения 3-й штурмовой села Надия, армия РФ начала подтягивать в эту зону резервы, чтобы предупредить возможные дальнейшие контратаки Сил обороны.

«Враг держит большое количество резервов, понимая, что мы можем проводить такие наступательные действия еще и еще. Единственное, что он не знает, когда и где. Об этом и я здесь не скажу, когда и где. Но поверьте, это еще будет происходить. Третья отдельная штурмовая бригада будет проводить такие же мероприятия для того, чтобы быть в большей безопасности, чтобы увеличивать серую зону и, конечно, возвращать украинскую территорию назад. Собственно, зачем мы здесь и находимся», — подчеркнул командир группы «Terra».