ISW: войска РФ на Харьковщине штурмуют на бронетехнике, но не продвигаются
Институт изучения войны (ISW) в обзоре за 7 апреля сообщил, что на всех трех направлениях в Харьковской области (Харьковском, Купянском и Боровском) у россиян нет успехов.
За минувшие сутки продвижения, которые бы были подтверждены кадрами с геолокацией, у оккупантов отсутствуют. В то же время украинские аналитики (в частности — Константин Машовец) информировали, что ВС РФ пересекли дорогу Купянск — Двуречная. Сами захватчики приписывают себе продвижения сразу на нескольких участках фронта (и на правом берегу Оскола, у Западного, и на левом — у Петропавловки и Песчаного). Однако эти утверждения остаются голословными.
Защитники Украины тем временем отмечают, что на Купянском и Боровском направлениях россияне вновь применяют бронетехнику. Некоторое время ее дефицит компенсировали гражданскими машинами, багги, гольф-карами и мотоциклами. Сейчас же фиксируют и танки, и БМП.
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«Украинский полк беспилотников, действующий на Купянском направлении, сообщил, что российские силы дважды атаковали Купянское направление с использованием танков и боевых машин пехоты (БМП) в период с 6 по 7 апреля. Полк беспилотников заявил, что украинские силы уничтожили два танка и повредили две БМП», — проинформировал Институт изучения войны.
Также украинский полк беспилотников опубликовал 7 апреля кадры удара по российскому зенитному ракетному комплексу «Бук-М3», предположительно стоимостью 100 миллионов долларов, в неуказанном районе Луганской области (то есть на Боровском направлении). Под Купянском украинские беспилотники громят инженерную технику оккупантов, не давая им навести понтонные переправы через Оскол.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, Борова, война, купянское направление, наступ, наступление, новости Харькова, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2025 в 07:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в обзоре за 7 апреля сообщил, что на всех трех направлениях в Харьковской области (Харьковском, Купянском и Боровском) у россиян нет успехов".