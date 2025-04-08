Live
  • Вт 08.04.2025
  • Харьков  -0°С
  • USD 41.08
  • EUR 45.05

ISW: войска РФ на Харьковщине штурмуют на бронетехнике, но не продвигаются

Фронт 07:24   08.04.2025
Оксана Горун
ISW: войска РФ на Харьковщине штурмуют на бронетехнике, но не продвигаются

Институт изучения войны (ISW) в обзоре за 7 апреля сообщил, что на всех трех направлениях в Харьковской области (Харьковском, Купянском и Боровском) у россиян нет успехов.

За минувшие сутки продвижения, которые бы были подтверждены кадрами с геолокацией, у оккупантов отсутствуют. В то же время украинские аналитики (в частности — Константин Машовец) информировали, что ВС РФ пересекли дорогу Купянск — Двуречная. Сами захватчики приписывают себе продвижения сразу на нескольких участках фронта (и на правом берегу Оскола, у Западного, и на левом — у Петропавловки и Песчаного). Однако эти утверждения остаются голословными.

Защитники Украины тем временем отмечают, что на Купянском и Боровском направлениях россияне вновь применяют бронетехнику. Некоторое время ее дефицит компенсировали гражданскими машинами, багги, гольф-карами и мотоциклами. Сейчас же фиксируют и танки, и БМП.

Читайте также: У Сил обороны есть успехи на Боровском направлении: данные ISW

«Украинский полк беспилотников, действующий на Купянском направлении, сообщил, что российские силы дважды атаковали Купянское направление с использованием танков и боевых машин пехоты (БМП) в период с 6 по 7 апреля. Полк беспилотников заявил, что украинские силы уничтожили два танка и повредили две БМП», — проинформировал Институт изучения войны.

Также украинский полк беспилотников опубликовал 7 апреля кадры удара по российскому зенитному ракетному комплексу «Бук-М3», предположительно стоимостью 100 миллионов долларов, в неуказанном районе Луганской области (то есть на Боровском направлении). Под Купянском украинские беспилотники громят инженерную технику оккупантов, не давая им навести понтонные переправы через Оскол.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное за 8 апреля: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 8 апреля: как прошла ночь
08.04.2025, 08:13
Война спишет или придется платить: Харьковские теплосети — о долгах и войне 📹
Война спишет или придется платить: Харьковские теплосети — о долгах и войне 📹
07.04.2025, 18:30
Взрыв слышали в Харькове, Синегубов рассказал о прилете
Взрыв слышали в Харькове, Синегубов рассказал о прилете
07.04.2025, 23:39
Прогноз погоды на 8 апреля в Харькове и области: дождь, снег, заморозки
Прогноз погоды на 8 апреля в Харькове и области: дождь, снег, заморозки
07.04.2025, 19:56
Грибники вышли на охоту на Харьковщине: что собирают
Грибники вышли на охоту на Харьковщине: что собирают
08.04.2025, 07:57
Три человека погибли в огне в Харьковской области за сутки — ГСЧС
Три человека погибли в огне в Харьковской области за сутки — ГСЧС
08.04.2025, 08:25

Новости по теме:

08:03
У Сил обороны есть успехи на Боровском направлении: данные ISW
12:01
Украинские защитники имеют успех на Купянском направлении: информация ISW
08:01
ISW подтвердил продвижение россиян через Оскол на Харьковщине
07:40
ISW о ситуации в Харьковской области: россияне атакуют, но не продвигаются
07:06
Продвинулись ли россияне в районе Липцев – ISW не подтверждает заявления РФ

Вы читали новость: «ISW: войска РФ на Харьковщине штурмуют на бронетехнике, но не продвигаются»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2025 в 07:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в обзоре за 7 апреля сообщил, что на всех трех направлениях в Харьковской области (Харьковском, Купянском и Боровском) у россиян нет успехов".