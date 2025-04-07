Машовец о ситуации под Купянском: ВС РФ восстановили положение
Передовые подразделения оккупантов смогли пересечь дорогу Купянск — Двуречная, сообщает аналитик группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.
«Очевидно, восточнее Западного передовые подразделения противника таки сумели продвинуться на несколько сот метров ЗА дорогу Купянск – Двуречная и восстановить на этом участке положение, после недавних контратак ВСУ», — написал Машовец в обзоре утром 7 апреля.
Аналогичную информацию сообщили аналитики проекта DeepState, изменив ночью карту фронта на этом участке.
Машовец также проинформировал, что в течение крайних четырех суток ВС РФ смогли продвинуться на расстояние около километра в сторону села Кондрашовка (на севере от Купянска) и завязать за него бои. Передовые подразделения врага пытаются атаковать в районе Западного и южнее него — в сторону Малой Шапковки.
«Обращает на себя внимание перемещение с юга, в район Лимана Первого, по крайней мере, двух батальонов 27-й (омсбр) из состава 1-й танковой армии (ТА) группировки войск (ГВ) противника «Запад». Очевидно, командование противника торопится воспользоваться рядом своих тактических успехов на Купянском и Лиманском направлениях», — прокомментировал аналитик.
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Он предположил, что дополнительные силы врага в ближайшее время появятся на плацдармах как Купянского, так и Лиманского направления. На Купянском — в районе Двуречной, а на Лиманском — в районе Катериновки и села Новое, в районе плацдарма на реке Черный Жеребец. В случае Двуречной, по оценке Машовца, оккупанты могут пополнить силы двумя-тремя дополнительными батальонами.
«Хотя уровень укомплектованности, и соответственно, боеспособности у них, явно – не оптимальный, так как они до этого принимали непосредственное участие в интенсивных наступательных боях в полосе 1-й танковой армии», — отметил аналитик.
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 09:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Передовые подразделения оккупантов смогли пересечь дорогу Купянск — Двуречная, сообщает аналитик группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец".