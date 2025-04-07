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У Сил обороны есть успехи на Боровском направлении: данные ISW

Фронт 08:03   07.04.2025
Оксана Горун
У Сил обороны есть успехи на Боровском направлении: данные ISW Фото: Генштаб ВСУ

Украинские силы продолжают оттеснять оккупантов на Боровском направлении: после освобождения села Надия есть продвижение еще на одном участке.

«Геолокационные кадры, опубликованные 5 апреля, показывают, что украинские силы недавно продвинулись к западу от Макеевки (на юго-востоке от Боровой)», — сообщили аналитики Института изучения войны.

Село Макеевка, о котором идет речь, находится в Луганской области — неподалеку от админграницы с Харьковщиной.

Иллюстрация: карта DeepState

По информации ISW российские войска на этом направлении продолжают попытки атаковать к северо-востоку от Боровой в районе Новой Кругляковки и Загрызово к востоку от Боровой и в районе Надии.

На Купянском направлении у оккупантов есть продвижение в южной части села Каменка. Атаки идут там, а также — в районе Песчаного и Новоегоровки.

На Харьковском направлении никакой «наземной активности» нет.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 08:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские силы продолжают оттеснять оккупантов на Боровском направлении: после освобождения села Надия есть продвижение еще на одном участке".