У Сил обороны есть успехи на Боровском направлении: данные ISW
Украинские силы продолжают оттеснять оккупантов на Боровском направлении: после освобождения села Надия есть продвижение еще на одном участке.
«Геолокационные кадры, опубликованные 5 апреля, показывают, что украинские силы недавно продвинулись к западу от Макеевки (на юго-востоке от Боровой)», — сообщили аналитики Института изучения войны.
Село Макеевка, о котором идет речь, находится в Луганской области — неподалеку от админграницы с Харьковщиной.
По информации ISW российские войска на этом направлении продолжают попытки атаковать к северо-востоку от Боровой в районе Новой Кругляковки и Загрызово к востоку от Боровой и в районе Надии.
На Купянском направлении у оккупантов есть продвижение в южной части села Каменка. Атаки идут там, а также — в районе Песчаного и Новоегоровки.
На Харьковском направлении никакой «наземной активности» нет.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, Борова, война, контрнаступ, контрнаступление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 08:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские силы продолжают оттеснять оккупантов на Боровском направлении: после освобождения села Надия есть продвижение еще на одном участке".