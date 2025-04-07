У Сил обороны есть успехи на Боровском направлении: данные ISW

Украинские силы продолжают оттеснять оккупантов на Боровском направлении: после освобождения села Надия есть продвижение еще на одном участке.

«Геолокационные кадры, опубликованные 5 апреля, показывают, что украинские силы недавно продвинулись к западу от Макеевки (на юго-востоке от Боровой)», — сообщили аналитики Института изучения войны.

Село Макеевка, о котором идет речь, находится в Луганской области — неподалеку от админграницы с Харьковщиной.

По информации ISW российские войска на этом направлении продолжают попытки атаковать к северо-востоку от Боровой в районе Новой Кругляковки и Загрызово к востоку от Боровой и в районе Надии.

На Купянском направлении у оккупантов есть продвижение в южной части села Каменка. Атаки идут там, а также — в районе Песчаного и Новоегоровки.

На Харьковском направлении никакой «наземной активности» нет.

Читайте также: Мужчина погиб от удара КАБа по Харьковской области