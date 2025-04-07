Live
  • Пн 07.04.2025
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.55

Мужчина погиб от удара КАБа по Харьковской области

Происшествия 07:43   07.04.2025
Оксана Горун
Мужчина погиб от удара КАБа по Харьковской области Скриншот glavcom.ua

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о трагических последствиях бомбардировки россиянами Дергачевской громады в Харьковской области.

«Оккупанты сбросили КАБ на с. Токаревка Вторая Дергачевской территориальной громады. В результате удара погиб 48-летний мужчина. Две женщины получили острую реакцию на стресс», — написал Синегубов утром 7 апреля.

В течение ночи в Харьковской области несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за активности российской тактической авиации. О пусках КАБов по региону Воздушные силы ВСУ предупреждали в 05:31 утра 7 апреля.

Читайте также: Новости Харькова – главное за 7 апреля: как прошла ночь

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова – главное за 7 апреля: ночью область бомбили КАБами
Новости Харькова – главное за 7 апреля: ночью область бомбили КАБами
07.04.2025, 07:49
Сегодня 7 апреля: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 апреля: какой праздник и день в истории
07.04.2025, 06:00
Плодовые деревья на Харьковщине в опасности: проснулись жуки, что делать
Плодовые деревья на Харьковщине в опасности: проснулись жуки, что делать
06.04.2025, 14:42
Жителей Харькова и области предупредили об опасной погоде
Жителей Харькова и области предупредили об опасной погоде
06.04.2025, 10:19
На Харьковщине мужчина в электричке показывал пассажирам половой орган – НПУ
На Харьковщине мужчина в электричке показывал пассажирам половой орган – НПУ
06.04.2025, 13:29
У Сил обороны есть успехи на Боровском направлении: данные ISW
У Сил обороны есть успехи на Боровском направлении: данные ISW
07.04.2025, 08:03

Новости по теме:

22:33
Два десятка КАБов скинула авиация РФ на Купянск за несколько часов — Синегубов
09:26
Погибший и двое раненых за сутки на Харьковщине из-за обстрелов россиян
17:30
Погибший и раненый – россияне ударили FPV-дроном по машине на Харьковщине
17:44
Взрыв в ТЦК и СП в Ровно: есть погибший — данные полиции
08:45
Ракетные удары по Харьковщине и «прилет» в Харькове: данные полиции

Вы читали новость: «Мужчина погиб от удара КАБа по Харьковской области»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 07:43;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о трагических последствиях бомбардировки россиянами Дергачевской громады в Харьковской области".