Мужчина погиб от удара КАБа по Харьковской области

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о трагических последствиях бомбардировки россиянами Дергачевской громады в Харьковской области.

«Оккупанты сбросили КАБ на с. Токаревка Вторая Дергачевской территориальной громады. В результате удара погиб 48-летний мужчина. Две женщины получили острую реакцию на стресс», — написал Синегубов утром 7 апреля.

В течение ночи в Харьковской области несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за активности российской тактической авиации. О пусках КАБов по региону Воздушные силы ВСУ предупреждали в 05:31 утра 7 апреля.