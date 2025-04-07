Мужчина погиб от удара КАБа по Харьковской области
Скриншот glavcom.ua
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о трагических последствиях бомбардировки россиянами Дергачевской громады в Харьковской области.
«Оккупанты сбросили КАБ на с. Токаревка Вторая Дергачевской территориальной громады. В результате удара погиб 48-летний мужчина. Две женщины получили острую реакцию на стресс», — написал Синегубов утром 7 апреля.
В течение ночи в Харьковской области несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за активности российской тактической авиации. О пусках КАБов по региону Воздушные силы ВСУ предупреждали в 05:31 утра 7 апреля.
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 07:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о трагических последствиях бомбардировки россиянами Дергачевской громады в Харьковской области".