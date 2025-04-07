Новости Харькова – главное за 7 апреля: ночью область бомбили КАБами
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:49
Мужчина погиб от удара КАБа по Харьковской области
«Оккупанты сбросили КАБ на с. Токаревка Вторая Дергачевской территориальной громады. В результате удара погиб 48-летний мужчина. Две женщины получили острую реакцию на стресс», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов утром 7 апреля.
07:05
Тревожная ночь без «прилетов»
В Харькове ночь прошла под звуки воздушной тревоги. Ее объявляли и отменяли постоянно: после отбоя в 23:12 уже в 00:35 тревога возобновилась и длилась до 00:58. Следующий участок ночи, который необходимо было провести в укрытии, продолжался с 02:32 по 02:44. И еще один — с 05:29 по 05:48. Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности российской тактической авиации.
Под утро враг запустил КАБы по территории Харьковской области.
В Харькове обошлось без взрывов. По состоянию на 07:05 воздушной тревоги в городе нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 07:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".