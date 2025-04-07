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Новости Харькова – главное за 7 апреля: ночью область бомбили КАБами

Происшествия 07:49   07.04.2025
Оксана Горун
Новости Харькова – главное за 7 апреля: ночью область бомбили КАБами Фото: Василий Голосный

Основные новости суток  — в хронике МГ «Объектив».

07:49

Мужчина погиб от удара КАБа по Харьковской области

«Оккупанты сбросили КАБ на с. Токаревка Вторая Дергачевской территориальной громады. В результате удара погиб 48-летний мужчина. Две женщины получили острую реакцию на стресс», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов утром 7 апреля.

07:05

Тревожная ночь без «прилетов»

В Харькове ночь прошла под звуки воздушной тревоги. Ее объявляли и отменяли постоянно: после отбоя в 23:12 уже в 00:35 тревога возобновилась и длилась до 00:58. Следующий участок ночи, который необходимо было провести в укрытии, продолжался с 02:32 по 02:44. И еще один  — с 05:29 по 05:48. Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности российской тактической авиации.

Под утро враг запустил КАБы по территории Харьковской области.

В Харькове обошлось без взрывов. По состоянию на 07:05 воздушной тревоги в городе нет.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 07:49;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток  — в хронике МГ «Объектив»".