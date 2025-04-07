ГШ: на Купянском направлении враг атаковал один раз, на Харьковском – без боев

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На Купянском направлении противник сегодня один раз штурмовал позиции украинских защитников недалеко от Загрызово.

«В общем, с начала суток произошло 77 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.

Напомним, аналитик группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщал, что передовые подразделения оккупантов смогли пересечь дорогу Купянск – Двуречная. По его данным, восточнее Западного противника удалось продвинуться на несколько сотен метров. Аналогичную информацию сообщили аналитики проекта DeepState, изменив ночью карту фронта на этом участке.