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ГШ: на Купянском направлении враг атаковал один раз, на Харьковском – без боев

Фронт 16:48   07.04.2025
Виктория Яковенко
ГШ: на Купянском направлении враг атаковал один раз, на Харьковском – без боев Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На Купянском направлении противник сегодня один раз штурмовал позиции украинских защитников недалеко от Загрызово.

«В общем, с начала суток произошло 77 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.

Напомним, аналитик группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщал, что передовые подразделения оккупантов смогли пересечь дорогу Купянск – Двуречная. По его данным, восточнее Западного противника удалось продвинуться на несколько сотен метров. Аналогичную информацию сообщили аналитики проекта DeepState, изменив ночью карту фронта на этом участке.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 16:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".