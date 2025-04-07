ГШ: на Купянском направлении враг атаковал один раз, на Харьковском – без боев
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Харьковском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.
На Купянском направлении противник сегодня один раз штурмовал позиции украинских защитников недалеко от Загрызово.
«В общем, с начала суток произошло 77 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.
Напомним, аналитик группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщал, что передовые подразделения оккупантов смогли пересечь дорогу Купянск – Двуречная. По его данным, восточнее Западного противника удалось продвинуться на несколько сотен метров. Аналогичную информацию сообщили аналитики проекта DeepState, изменив ночью карту фронта на этом участке.
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 16:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".