Сегодня 7 апреля: какой праздник и день в истории
7 апреля – Всемирный день здоровья. В этот день в 1827 году впервые в продажу поступили спички, изготовленные из серы. В 1926-м ирландка Вайолет Гибсон покушалась на Бенито Муссолини. В 1927-м провели первую телепередачу на большое расстояние – из Вашингтона в Нью-Йорк. В 1944-м в СССР приняли решение о принудительном переселении семей ОУНовцев. В 1994-м начался геноцид народа тутси в Руанде. В 2014-м в Донецке провозгласили так называемую «народную республику».
Праздники и памятные даты 7 апреля
7 апреля – Всемирный день здоровья, Международный день памяти о геноциде в Руанде.
Отмечают также: Международный день бобра.
7 апреля в истории
7 апреля 1827 года в продажу впервые поступили спички, изготовленные из серы. Подробнее.
7 апреля 1926 года ирландка Вайолет Гибсон покушалась на жизнь итальянского диктатора фашиста Бенито Муссолини. Подробнее.
7 апреля 1927 года в США провели первую телепередачу на большое расстояние – из Вашингтона в Нью-Йорк. Находившимся в Нью-Йорке журналистам показали выступление министра торговли США Герберта Гувера (будущего президента), которое проходило в Вашингтоне.
7 апреля 1944 года НКВД СССР приняло директиву № 130 – о принудительном выселении семей ОУНовцев в Красноярский край, а также в Иркутскую, Омскую и Новосибирскую области. Подробнее.
7 апреля 1948 года вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В этот день отмечают Всемирный день здоровья.
7 апреля 1994 года начался геноцид народа тутси в Руанде. Их ненавистники в этот день убили премьер-министра Руанды Агату Увилингийимана, ее мужа и нескольких гражданских лиц. Подробнее.
7 апреля 2014 года сепаратисты провозгласили в Донецке так называемую «Донецкую народную республику». Это произошло по тому же сценарию, который смогли реализовать в Луганске и не смогли – в Харькове. Накануне, 6 апреля, здание Донецкой ОГА (равно как и Харьковской) захватили участники пророссийских митингов.
Подобные митинги проходили в Донецке с разной интенсивностью, начиная с момента, когда в Украине победила Революция Достоинства, а Янукович бежал в Россию. Участники акций периодически прибегали к насилию, захватывали административные здания и так далее. При этом местные жители констатировали появление в Донецке «не местных» со специфической внешностью и российским говором, которые активно включались в протесты и провоцировали беспорядки. Противники Майдана и сторонники России рассчитывали на «крымский сценарий» – быстрое и бескровное присоединение региона к РФ. Однако не учли отсутствие на территории области российских войск (в отличие от Крыма, где постоянно присутствовал военный контингент Черноморского флота РФ). Сценарий предполагал сначала формальное отсоединение Донбасса и Харькова от Украины и провозглашение «независимости» в результате «референдума», а дальше – обращение «молодой республики» в РФ с просьбой взять ее в свой состав (ведь многократно нарушенная Путиным конституция РФ предусматривает, что к стране нельзя присоединять территории других стран, а вот «независимые государства» можно).
Захватив 6 апреля здание Донецкой ОГА, участники сепаратистского движения так и не добились проведения заседания законного областного совета – депутаты отказались участвовать в шабаше, а насильственным путем доставлять их в зал не было возможности. 7 апреля участники сепаратистского движения сами себя избрали депутатами, провели «заседание» и провозгласили «Декларацию о суверенитете Донецкой народной республики». Похожие события в этот же день происходили в Харькове – в захваченном здании ХОГА. Однако утром 8 апреля историю «республики» и ее «депутатов» здесь отправил в бездну винницкий «Ягуар».
В Донецке же депутаты-самозванцы приняли обращение к российскому руководству с просьбой ввести на территорию региона «миротворческий контингент» Вооруженных сил РФ. Уже 10 апреля сторонники так называемой «ДНР» объявили, что состоится «референдум» и начали формировать «избирательные комиссии». Сам «референдум» провели через месяц после этих событий – в мае. Однако, как известно, в состав РФ «народная республика» так и не попала – вплоть до осени 2022 года, времен полномасштабного вторжения и Харьковского контрнаступления. Да и после формального «присоединения» остается обособленным бандитским анклавом.
Церковный праздник
7 апреля чтят память преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского. Подробнее.
Народные приметы
Если погода 7 апреля дождливая, то лето будет мокрым и жарким.
Если день солнечный и безоблачный, будет хороший урожай пшеницы.
Если ласточки еще не прилетели к 7 апреля, так что весна будет холодной.
Если дует сильный ветер, весна будет холодной и дождливой.
Что нельзя делать 7 апреля
Не желательно гулять на природе, в частности рыбачить, охотиться или посещать леса.
Нельзя делать больших покупок и тратить много денег.
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 апреля – Всемирный день здоровья. В этот день в 1827 году впервые в продажу поступили спички, изготовленные из серы".