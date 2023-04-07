Сегодня 7 апреля: какой праздник и день в истории
7 апреля христиане празднуют Благовещение. В 1827 году в этот день были проданы первые «серные спички», в 1944-м в СССР принято решение о депортации семей ОУНовцев, в 1994-м начался геноцид в Руанде.
Праздники и памятные даты 7 апреля
7 апреля государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.
Под эгидой ООН проходят: Всемирный день здоровья и Международный день памяти о геноциде в Руанде.
7 апреля в истории
7 апреля 1827 года впервые были проданы спички, изготовленные из серы. До них в ходу были так называемые «химические» – более опасные. Изобрел ту версию спичек, к которой мы привыкли, английский химик Джон Уокер. Головки в его спичках состояли из смеси сульфида сурьмы, бертолетовой соли и камеди (вязкой жидкости, выделяемой акацией).
Тереть спичку для зажигания предлагалось о наждачную бумагу или любую достаточно жесткую поверхность. Первые спички их изобретатель и реализатор упаковывал в оловянные пеналы – по 84 штуки в каждом. Лист наждачной бумаги шел в комплекте. Стоили они один шиллинг.
7 апреля 1927 года в США провели первую телепередачу на большое расстояние – из Вашингтона в Нью-Йорк. Находившимся в Нью-Йорке журналистам показали выступление министра торговли США Герберта Гувера (будущего президента), которое происходило в Вашингтоне.
7 апреля 1944 года НКВД СССР приняло директиву № 130 – относительно принудительного выселения семей ОУНовцев в Красноярский край, а также в Иркутскую, Омскую и Новосибирскую области. В каждом районе составили списки семей, которые нужно выселить. В них включали все мужское население от 15 лет. По данным Украинского института национальной памяти, только во Львовской области для выполнения этой директивы в октябре 1944 года подготовили списки на выселение 10 517 человек. А через год в отдаленных регионах СССР оказалось более 2,2 млн спецпоселенцев, среди которых – 20 800 оуновцев. На новом месте их использовали для работы на лесоповалах и других тяжелых работах.
Те семьи, в которых не было трудоспособных людей, жили в нищете. Кроме того, за спецпереселенцами вела постоянное наблюдение советская агентура. За бегство с места поселения срок ссылки заменяли заключением в исправительно-трудовых лагерях. Массовые депортации продолжались до смерти Сталина, а ограничения для депортированных – до 1956 года.
7 апреля 1948 года вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В этот день отмечают Всемирный день здоровья.
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7 апреля 1994 года начался геноцид народа тутси в Руанде. Их ненавистники в этот день убили премьер-министра Руанды Агату Увилингийиману, ее мужа и нескольких гражданских лиц. Также были убиты десять бельгийских миротворцев. 6 апреля из ПЗРК сбили самолет, на котором летели президент Руанды Жювеналь Хабиаримана и президент Бурунди Сиприен Нтарьямира. После убийства еще и премьера страна осталась без законного руководства. Одновременно военные и полиция казнили двух возможных преемников президента и большинство ведущих политиков. К власти пришла военная хунта. Списки тех, кого нужно уничтожить, зачитывали прямо по государственному радио. Участие в казнях принимали и обычные граждане. Доходило до того, что люди убивали своих соседей. Орудием убийства в основном служило холодное оружие (мачете). Число убитых за 100 дней составило, по имеющимся данным, около 800 тысяч.
Церковный праздник 7 апреля
7 апреля христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день Дева Мария услышала от архангела Гавриила благую весть, что она непорочно начнет от Святого Духа и родит мессию — Иисуса Христа. Этот праздник входит в ряд двунадесятых и считается третьим по значению после Пасхи и Рождества.
Народные приметы
Какая погода на Благовещение – такой она будет и на Пасху.
Если на Благовещение идет дождь, то будет богатый урожай ржи и грибная осень.
Снег наоборот обещает неурожайный год.
Что нельзя делать 7 апреля
7 апреля нельзя работать. В народе об этом дне говорили: «На Благовещение птица гнезда не вьет, а девка косу не плетет».
Нельзя ссориться, ругаться, злословить.
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 апреля христиане празднуют Благовещение. В 1827 году в этот день были проданы первые «серные спички», в 1944-м в СССР принято решение о депортации семей ОУНовцев, в 1994-м начался геноцид в Руанде".