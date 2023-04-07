Сьогодні 7 квітня: яке свято та день в історії

7 квітня християни святкують Благовіщення. 1827 року в цей день було продано перші “сірчані сірники”, 1944-го в СРСР прийнято рішення про депортацію сімей ОУНівців, 1994-го розпочався геноцид у Руанді.

Свята та пам’ятні дати 7 квітня

7 квітня державні та професійні свята в Україні не відзначають.

Під егідою ООН проходять: Всесвітній день здоров’я та Міжнародний день пам’яті про геноцид у Руанді.

7 квітня в історії

7 квітня 1827 року вперше було продано сірники, виготовлені із сірки. До них у ході були так звані “хімічні” – небезпечніші. Винайшов ту версію сірників, до якої ми звикли, англійський хімік Джон Вокер. Головки в його сірниках складалися із суміші сульфіду сурми, бертолетової солі та камеді (в’язкої рідини, що виділяється акацією).

Терти сірник для запалювання пропонувалося об наждачний папір або будь-яку досить жорстку поверхню. Перші сірники їх винахідник та реалізатор пакував у олов’яні пенали – по 84 штуки в кожному. Аркуш наждачного паперу йшов у комплекті. Коштували вони один шилінг.

7 квітня 1927 року в США провели першу телепередачу на велику відстань – з Вашингтона до Нью-Йорка. Журналістам, які перебували в Нью-Йорку, показали виступ міністра торгівлі США Герберта Гувера (майбутнього президента), який відбувався у Вашингтоні.

7 квітня 1944 року НКВС СРСР прийняло директиву № 130 – щодо примусового виселення сімей ОУНівців до Красноярського краю, а також до Іркутської, Омської та Новосибірської областей. У кожному районі склали списки сімей, які треба виселити. Вони включали все чоловіче населення від 15 років. За даними Українського інституту національної пам’яті, лише у Львівській області для виконання цієї директиви у жовтні 1944 року підготували списки на виселення 10 517 осіб. А за рік у віддалених регіонах СРСР виявилося понад 2,2 млн спецпоселенців, серед яких – 20 800 оунівців. На новому місці їх використовували для роботи на лісоповалах та інших тяжких роботах.

Ті сім’ї, в яких не було працездатних людей, жили у злиднях. Крім того, за спецпереселенцями проводила постійне спостереження радянська агентура. За втечу з місця поселення термін заслання замінювали ув’язненням у виправно-трудових таборах. Масові депортації тривали до смерті Сталіна, а обмеження для депортованих – до 1956 року.

7 квітня 1948 року набув чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Цього дня святкують Всесвітній день здоров’я.

7 квітня 1994 року почався геноцид народу тутсі в Руанді. Їхні ненависники цього дня вбили прем’єр-міністерку Руанди Агату Увілінгіїману, її чоловіка та кількох цивільних осіб. Також було вбито десятьох бельгійських миротворців. Перед тим, 6 квітня з ПЗРК збили літак, на якому летіли президент Руанди Жувеналь Хабіарімана та президент Бурунді Сіпрієн Нтаріаміра. Після вбивства ще й прем’єрки країна залишилася без законного керівництва. Водночас військові та поліція стратили двох можливих наступників президента та більшість провідних політиків. До влади прийшла військова хунта. Списки тих, кого треба знищити, зачитували просто на державному радіо. Участь у стратах брали й пересічні громадяни. Доходило до того, що люди вбивали своїх сусідів. Зброєю вбивства переважно служила холодна (мачете). Число вбитих за 100 днів склало, за наявними даними, близько 800 тисяч.

Церковне свято 7 квітня

7 квітня християни відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці. Цього дня Діва Марія почула від архангела Гавриїла благу звістку, що вона зачне від Святого Духа і народить месію – Ісуса Христа. Це свято входить до ряду дванадесятих і вважається третім за значенням після Великодня та Різдва.

Народні прикмети

Яка погода на Благовіщення – такою вона буде і на Великдень.

Якщо на Благовіщення йтиме дощ, то буде багатий урожай жита та грибна осінь.

Сніг навпаки обіцяє неврожайний рік.

Що не можна робити 7 квітня

7 квітня не можна працювати. У народі про цей день говорили: “На Благовіщення птах гнізда не в’є, а дівка косу не плете”.

Не можна сваритися, лаятись, лихословити.