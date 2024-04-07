Сегодня 7 апреля: какой праздник и день в истории

7 апреля в Украине – День геолога. В этот день в 1827 году впервые в продажу поступили спички, изготовленные из серы. В 1926-м ирландка Вайолет Гибсон покушалась на Бенито Муссолини. В 1927-м провели первую телепередачу на большое расстояние – из Вашингтона в Нью-Йорк. В 1944-м в СССР приняли решение о принудительном переселении семей ОУНовцев. В 1994-м начался геноцид народа тутси в Руанде.

Праздники и памятные даты 7 апреля

7 апреля в Украине – День геолога.

В мире: Всемирный день здоровья, Международный день памяти геноцида в Руанде.

Также отмечают: Международный день бобра, начинается Международная неделя тромбона (длится до 14 апреля).

7 апреля в истории

7 апреля 1827 года в продажу впервые поступили спички, изготовленные из серы. Подробнее.

7 апреля 1926 года ирландка Вайолет Гибсон покушалась на жизнь итальянского диктатора фашиста Бенито Муссолини.

Учитывая биографию женщины, трудно однозначно сказать, было ли это решение идейным, или ее целью действительно было «прославить Бога», как Вайолет впоследствии сказала следователям. Гибсон происходила из семьи политика и юриста, в возрасте 18 лет ее представили при дворе королевы Виктории. Но дальнейшая жизнь девушки не сложилась. Ее жених – художник – умер перед свадьбой, когда ей было 32. У девушки были серьезные проблемы со здоровьем – в том числе психическим. В 1922-м она оказалась в больнице из-за нервного срыва, а в 1925-м пыталась совершить самоубийство.

На итальянского «дуче» Муссолини она совершила вооруженное нападение, когда тот шел среди толпы своих поклонников по Капитолийской площади в Риме. До этого диктатор произнес речь на заседании ассамблеи Международного конгресса хирургов. У Вайолет с собой был револьвер и камень. Камень нужен был, чтобы разбить окно автомобиля Муссолини, если это понадобится. Но до этого дело не дошло. Женщина целилась прямо в голову «дуче», но во время выстрела он как раз пошевелился, и пуля только задела ему нос. А во время второй попытки произвести выстрел произошла осечка. Разъяренная толпа едва не совершила над Вайолет самосуд, но полиция все-таки выхватила ее и забрала на допрос. Сам диктатор продолжил свой путь с перевязанным носом.

Инцидент он прокомментировал в оскорбительном тоне – заявил, что «не хотел бы умереть от рук старой, безобразной, отталкивающей женщины». На самом деле это покушение только повысило его рейтинг. А вот для Вайолет Гибсон попытка убить Муссолини закончилась трагически – оставшуюся часть жизни женщина провела в психиатрической больнице. Полиции во время допроса ирландка заявила, что стреляла в «дуче», чтобы «прославить Бога». Ничего другого от нее не добились, никаких подельников у нее не было. Семья Вайолет направила итальянскому правительству письмо с извинениями. Женщину депортировали в Британию, поскольку ирландского гражданства у нее не было. А там признали невменяемой и отправили на лечение. Она прожила еще 23 года в клинике «St Andrew’s Hospital», где умерла — в 1956-м, на восьмидесятом году жизни.

7 апреля 1927 года в США провели первую телепередачу на большое расстояние – из Вашингтона в Нью-Йорк. Находившимся в Нью-Йорке журналистам показали выступление министра торговли США Герберта Гувера (будущего президента), которое проходило в Вашингтоне.

7 апреля 1944 года НКВД СССР приняло директиву № 130 – о принудительном выселении семей ОУНовцев в Красноярский край, а также в Иркутскую, Омскую и Новосибирскую области. Подробнее.

7 апреля 1948 года вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В этот день отмечают Всемирный день здоровья.

7 апреля 1994 года начался геноцид народа тутси в Руанде. Их ненавистники в этот день убили премьер-министра Руанды Агату Увилингийимана, ее мужа и нескольких гражданских лиц. Подробнее.

Церковный праздник

7 апреля чтят память преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского. Георгий с юности вел монашеский образ жизни. В середине VIII века претерпел гонения от иконоборцев и получил звание исповедника. Во времена царствования Константина Порфирородного (780 – 797) Георгия возвели на архиерейскую кафедру города Митилена, расположенного на острове Лесбос. Имел дар чудотворения и исцеления, помогал нуждающимся. В конце жизни, во времена царствования иконоборца Льва Армянина, митрополита сослали в Херсонес. Он скончался в ссылке после 820 года.

Народные приметы

Если погода 7 апреля дождливая, то лето будет мокрым и жарким.

Если день солнечный и безоблачный, будет хороший урожай пшеницы.

Если ласточки еще не прилетели к 7 апреля, так что весна будет холодной.

Если дует сильный ветер, весна будет холодной и дождливой.

Что нельзя делать 7 апреля

Не желательно гулять на природе, в частности рыбачить, охотиться или посещать леса.

Нельзя делать больших покупок и тратить много денег.