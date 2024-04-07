Сьогодні 7 квітня: яке свято та день в історії

7 квітня в Україні – День геолога. Цього дня у 1827 році вперше в продаж надійшли сірники, що були виготовлені з сірки. У 1926-му ірландка Вайолет Гібсон робила замах на Беніто Муссоліні. У 1927-му провели першу телепередачу на велику відстань – з Вашингтона до Нью-Йорка. У 1944-му в СРСР ухвалили рішення щодо примусового переселення сімей ОУНівців. У 1994-му почався геноцид народу тутсі в Руанді.

Свята та пам’ятні дати 7 квітня

7 квітня в Україні – День геолога.

У світі: День Всесвітнього здоров’я, Міжнародний день пам’яті геноциду в Руанді.

Також відзначають: Міжнародний день бобра, розпочинається Міжнародний тиждень тромбона (триває до 14 квітня).

7 квітня в історії

7 квітня 1827 року в продаж уперше надійшли сірники, що були виготовлені з сірки. Детальніше.

7 квітня 1926 року ірландка Вайолет Гібсон здійснила замах на життя італійського диктатора фашиста Беніто Муссоліні.

Враховуючи біографію жінки, важко однозначно сказати, чи це рішення було ідейним, чи її метою дійсно було “прославити Бога”, як Вайолет згодом сказала слідчим. Гібсон походила із сім’ї політика та юриста, у віці 18 років її представили при дворі королеви Вікторії. Але подальше життя дівчини не склалося. Її наречений – художник – помер перед весіллям, коли їй було 32. Дівчина мала серйозні проблеми зі здоров’ям – у тому числі психічним. У 1922-му вона опинилася в лікарні через нервовий зрив, а у 1925-му намагалася вчинити самогубство.

На італійського “дуче” Муссоліні вона здійснила збройний напад, коли той йшов серед натовпу своїх шанувальників по Капітолійській площі в Римі. До цього диктатор виголосив промову на засіданні асамблеї Міжнародного конгресу хірургів. Вайолет із собою мала револьвер і камінь. Камінь був потрібний, щоб розбити вікно автомобіля Муссоліні, якщо це знадобиться. Але до цього справа не дійшла. Жінка цілилася просто в голову “дуче”, але під час пострілу він якраз поворухнувся, тож куля тільки зачепила йому ніс. А під час другої спроби зробити постріл сталася осічка. Розлючений натовп ледь не здійснив над Вайолет самосуд, але поліція таки вихопила її та забрала на допит. Сам диктатор продовжив свій шлях із перев’язаним носом.

Інцидент він прокоментував у образливому тоні – заявив, що “не хотів би померти від рук старої, потворної жінки, котра відштовхує”. Насправді цей замах лише підвищив його рейтинг. А ось для Вайолет Гібсон спроба убити Муссоліні закінчилася трагічно – залишок життя жінка провела в психіатричній лікарні. Поліції під час допиту ірландка заявила, що стріляла в “дуче”, щоб “прославити Бога”. Нічого іншого від неї не добилися, жодних спільників у неї не було. Сім’я Вайолет надіслала італійському уряду листа з вибаченнями. Жінку депортували до Британії, оскільки ірландського громадянства вона не мала. А там визнали неосудною та відправили на лікування. Вона прожила ще 23 роки у клініці “St Andrew’s Hospital”, де померла – в 1956-му, на вісімдесятому році життя.

7 квітня 1927 року в США провели першу телепередачу на велику відстань – з Вашингтона до Нью-Йорка. Журналістам, які перебували в Нью-Йорку, показали виступ міністра торгівлі США Герберта Гувера (майбутнього президента), який відбувався у Вашингтоні.

7 квітня 1944 року НКВС СРСР прийняло директиву № 130 – про примусове виселення сімей ОУНівців до Красноярського краю, а також до Іркутської, Омської та Новосибірської області. Детальніше.

7 квітня 1948 року набув чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Цього дня святкують Всесвітній день здоров’я.

7 квітня 1994 року розпочався геноцид народу тутсі в Руанді. Їхні ненависники цього дня вбили прем’єр-міністра Руанди Агату Увілінгіїмана, її чоловіка та кількох цивільних осіб. Детальніше.

Церковне свято

7 квітня вшановують пам’ять преподобного Георгія, сповідника, митрополита Мітиленського. Георгій з юності вів чернечий спосіб життя. У середині VIII століття зазнав гонінь від іконоборців і отримав звання сповідника. У часи царювання Костянтина Порфірородного (780 – 797) Георгія звели на архієрейську кафедру міста Мітилена, що розташоване на острові Лесбос. Мав дар чудотворення та зцілення, допомагав нужденним. Наприкінці життя, за часів царювання іконоборця Лева Вірменина, митрополита заслали в Херсонес. Він помер у засланні після 820 року.

Народні прикмети

Якщо погода 7 квітня дощова, то літо буде мокрим і спекотним.

Якщо день сонячний і безхмарний – буде хороший врожай пшениці.

Якщо ластівки ще не прилетіли до 7 квітня, то весна буде холодною.

Якщо дме сильний вітер, то весна буде холодною й дощовою.

Що не можна робити 7 квітня

Не бажано ходити на природу, зокрема, рибалити, полювати чи відвідувати ліси.

Не можна робити великих покупок і витрачати багато грошей.