«Никого защищать не нужно»: приговор вынесли 26-летнему уклонисту из Харькова
Мужчина прошел ВЛК и оказался годным к военной службе, но в армию так и не пошел, а на суде заявил, что ему некого защищать. Подробности сообщила областная прокуратура.
«По данным следствия, в мае 2024 года фигурант получил повестку для прибытия в Киевский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки г. Харькова, в который явился и прошел военно-врачебную комиссию. Результаты показали, что мужчина пригоден к военной службе. В дальнейшем харьковчанин получил повестку для отправки в воинскую часть. Однако мужчина проигнорировал это и не прибыл. Впоследствии он подал письменное заявление об отказе от призыва на военную службу в связи с мобилизацией», — отметили в прокуратуре.
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В суде мужчина заявил, что он — сирота, своих детей у него нет, а «поэтому ему никого защищать не нужно». Также подсудимый заявил, что не считает себя готовым служить в армии. Судьи признали его виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации и приговорили к трем годам тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, приговор, прокуратура, суд, уклонист;
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 10:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина прошел ВЛК и оказался годным к военной службе, но в армию так и не пошел, а на суде заявил, что ему некого защищать. Подробности сообщила областная прокуратура".