Наводчика с собакой в Харькове приговорили: проведет в тюрьме семь лет
46-летний харьковчанин, шпионивший за позициями ВСУ под видом прогулок с собакой, получил приговор.
Фигурант работал кладовщиком в одной из местных производственных фирм, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Отмечается, что оккупанты привлекли мужчину к сотрудничеству в декабре 2023-го через пророссийские Telegram-каналы, где он публиковал антиукраинские комментарии.
«Фигурант лично обходил территорию Харькова и фиксировал военные объекты на фото и видео. Особое внимание он уделял поиску мест размещения украинских средств ПВО. Свои разведывательные вылазки он маскировал под прогулки со своей собакой», – рассказали в СБУ.
Все отснятые материалы мужчина передавал врагу через мобильный мессенджер. К ним он приобщал развернутые пояснения, а также скриншоты гугл-карт. Иногда его текстовые объяснения достигали нескольких страниц в мессенджере, отметили правоохранители.
«Также вражеский приспешник «втемную» разведывал нужную врагу информацию у своих коллег и знакомых. Кроме этого, фигурант распространял в интернете материалы, где оправдывал вооруженную агрессию рф против Украины», — пишут в СБУ.
В частности, установило следствие, он пытался подать агрессию РФ как внутригражданский конфликт, Революцию Достоинства называл государственным переворотом, а украинских защитников сравнивал с фашистами.
Наводчика задержали в апреле прошлого года «на горячем» – когда он пытался скрыто сфотографировать периметр одного из объектов украинских войск.
Суд признал мужчину виновным по двум статьям УКУ: ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, по возможности их идентификации на местности) и ч. 2 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Ему назначили 7 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: наводчик, новости Харькова, приговор, СБУ, собака;
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 15:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "46-летний харьковчанин, шпионивший за позициями ВСУ под видом прогулок с собакой, получил приговор.".