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Наводчика с собакой в ​​Харькове приговорили: проведет в тюрьме семь лет

Общество 15:00   07.04.2025
Виктория Яковенко
Наводчика с собакой в ​​Харькове приговорили: проведет в тюрьме семь лет Фото: Владислав Абдула

46-летний харьковчанин, шпионивший за позициями ВСУ под видом прогулок с собакой, получил приговор.

Фигурант работал кладовщиком в одной из местных производственных фирм, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Отмечается, что оккупанты привлекли мужчину к сотрудничеству в декабре 2023-го через пророссийские Telegram-каналы, где он публиковал антиукраинские комментарии.

«Фигурант лично обходил территорию Харькова и фиксировал военные объекты на фото и видео. Особое внимание он уделял поиску мест размещения украинских средств ПВО. Свои разведывательные вылазки он маскировал под прогулки со своей собакой», – рассказали в СБУ.

Все отснятые материалы мужчина передавал врагу через мобильный мессенджер. К ним он приобщал развернутые пояснения, а также скриншоты гугл-карт. Иногда его текстовые объяснения достигали нескольких страниц в мессенджере, отметили правоохранители.

«Также вражеский приспешник «втемную» разведывал нужную врагу информацию у своих коллег и знакомых. Кроме этого, фигурант распространял в интернете материалы, где оправдывал вооруженную агрессию рф против Украины», — пишут в СБУ.

В частности, установило следствие, он пытался подать агрессию РФ как внутригражданский конфликт, Революцию Достоинства называл государственным переворотом, а украинских защитников сравнивал с фашистами.

Наводчика задержали в апреле прошлого года «на горячем» – когда он пытался скрыто сфотографировать периметр одного из объектов украинских войск.

Суд признал мужчину виновным по двум статьям УКУ: ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, по возможности их идентификации на местности) и ч. 2 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Ему назначили 7 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 15:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "46-летний харьковчанин, шпионивший за позициями ВСУ под видом прогулок с собакой, получил приговор.".