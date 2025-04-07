Руководил энергопредприятием при оккупантах на Харьковщине: кого подозревают

Правоохранители заочно сообщили о подозрении 43-летнему жителю поселка Великий Бурлук, который, по данным следствия, сотрудничал с врагом.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, до полномасштабного вторжения фигурант работал диспетчером местного предприятия районных электрических сетей.

«Летом 2022 года он добровольно согласился исполнять обязанности руководителя незаконно созданного оккупантами энергетического предприятия. Эту структуру захватчики создали на захваченной материально-технической базе украинского АО «Харьковоблэнерго», — установили в СБУ.

Правоохранители добавили: чтобы угодить оккупантам, мужчина организовывал установку на территории поселка огромных пропагандистских баннеров антиукраинского содержания.

«Он предоставил для оккупантов специальные транспортные средства – автовышки, которые фактически оказались в его распоряжении после захвата имущества украинского предприятия, и организовывал их использование в интересах врага», — отметили в СБУ.

Кроме этого, по данным следствия, фигурант также силой привлекал к сотрудничеству с врагом своего бывшего коллегу, отказывавшегося от помощи оккупантам.

Отмечается, что для этого мужчина вместе с двумя вооруженными россиянами угрожал экс-колеге и его родным физической расправой.

Накануне контрнаступления в 2022 году мужчина сбежал с оккупированной территории Купянского района и скрывается в РФ. Ему заочно сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 УКУ (пособничество государству-агрессору).

Если вину докажут, мужчине грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.