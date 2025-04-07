Житель Дергачей мечтал об «освобождении» Харькова: что ему за это будет

Прокуратура передала в суд дело идейного сторонника российских оккупантов. 53-летнего мужчину из Дергачей могут посадить на восемь лет.

«Житель г. Дергачи с пророссийскими взглядами активно делился своей позицией в Интернете. Для этого мужчина выбрал запрещенную в Украине соцсеть «Одноклассники». Там он постил сообщения, в которых транслировал типичные утверждения кремлевской пропаганды. Так, обвиняемый рассказывал о «коллективном Западе» и «исконно русских землях», которые якобы «освобождает» государство-агрессор. Мужчина мечтал об «освобождении» Харькова, называл украинских военных «нацистами» и обвинял Силы обороны в расстреле мирных жителей», — живописала словесные «подвиги» фаната «русского мира» Харьковская областная прокуратура.

Судебная лингвистическая экспертиза подтвердила, что высказывания жителя Дергачей были противоправными. Теперь его будут судить в районно суде — за изготовление и распространение материалов, содержащих оправдывание вооруженной агрессии РФ против Украины. Если суд признает мужчину виновным, он может провести ближайшие пять-восемь лет в тюрьме.