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Приговорили корректировщика ударов по Харькову: что решил суд

Общество 15:00   03.04.2025
Оксана Горун
Приговорили корректировщика ударов по Харькову: что решил суд

42-летний харьковчанин помогал российским террористам уничтожать родной город. В суде доказали: дальнобойщик «сливал» врагу данные для подготовки ударов по продуктовым складам ВСУ.

Пять с половиной лет проведет в тюрьме пособник оккупантов родом из Харькова. Предателя судьи признали виновным по двум статьям УК: «несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ» и «оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины».

«Осужденный – 42-летний житель областного центра, сторонник прокремлевской идеологии, работавший водителем-дальнобойщиком. Оккупанты завербовали его в апреле 2024 года через пророссийские Telegram-каналы, где он публиковал собственные антиукраинские комментарии», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Он отметил, что харьковчанин «сливал» россиянам, где находятся продовольственные склады ВСУ на территории города. Эту информацию использовали для подготовки ракетно-бомбовых ударов по Харькову. Кроме того, в сети предатель размещал материалы, оправдывая вооруженную агрессию РФ против Украины, и призывал поддерживать захватчиков.

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«Киберспециалисты СБУ задержали вражеского информатора в мае прошлого года в собственном доме. На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал злоумышленника виновным», — проинформировал Абдула.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 15:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "42-летний харьковчанин помогал российским террористам уничтожать родной город. В суде доказали: дальнобойщик «сливал» врагу данные для подготовки ударов по продуктовым складам ВСУ".