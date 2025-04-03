Приговорили корректировщика ударов по Харькову: что решил суд
42-летний харьковчанин помогал российским террористам уничтожать родной город. В суде доказали: дальнобойщик «сливал» врагу данные для подготовки ударов по продуктовым складам ВСУ.
Пять с половиной лет проведет в тюрьме пособник оккупантов родом из Харькова. Предателя судьи признали виновным по двум статьям УК: «несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ» и «оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины».
«Осужденный – 42-летний житель областного центра, сторонник прокремлевской идеологии, работавший водителем-дальнобойщиком. Оккупанты завербовали его в апреле 2024 года через пророссийские Telegram-каналы, где он публиковал собственные антиукраинские комментарии», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Он отметил, что харьковчанин «сливал» россиянам, где находятся продовольственные склады ВСУ на территории города. Эту информацию использовали для подготовки ракетно-бомбовых ударов по Харькову. Кроме того, в сети предатель размещал материалы, оправдывая вооруженную агрессию РФ против Украины, и призывал поддерживать захватчиков.
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«Киберспециалисты СБУ задержали вражеского информатора в мае прошлого года в собственном доме. На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал злоумышленника виновным», — проинформировал Абдула.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: абдула, корректировщик, новости Харькова, обстрелы, приговор, СБУ, суд;
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 15:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "42-летний харьковчанин помогал российским террористам уничтожать родной город. В суде доказали: дальнобойщик «сливал» врагу данные для подготовки ударов по продуктовым складам ВСУ".