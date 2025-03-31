Объезжала Харьков общественным транспортом: как наказали российскую наводчицу

15 лет лишения свободы с конфискацией имущества — такой приговор получила 36-летняя харьковчанка. В суде было установлено, что она сливала россиянам данные о Силах обороны в Харькове.

Официально безработная женщина с пророссийскими взглядами в конце 2023 года начала общаться в Telegram с представителем РФ. От него она получила задание — собрать и передать сведения о местах дислокации украинских защитников. Фигурантка была готова работать «за идею», денег она не получала, сообщает Харьковская областная прокуратура.

«Чтобы собрать геолокации, женщина самостоятельно обходила или объезжала общественным транспортом территорию областного центра и его окрестности, — рассказывает спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. — В случае выявления потенциальных целей агент проводила дополнительную доразведку вблизи объекта: фотографировала его периметр и обозначала соответствующие координаты на Google-картах».

Среди приоритетных целей россиян были штабы, запасные командные пункты и логистические хабы Сил обороны. Данные, собранные женщиной, они использовали для планирования прицельных атак по Харькову.

Правоохранители разоблачили агента в начале 2024 года, когда она готовила отчет с координатами для огневого поражения. Суда фигурантка ожидала под стражей. Вину женщина признала частично. Она заявила, что имеет коммунистические взгляды и считает, что с Россией нужно дружить. При этом отметила, что наличием украинских военных на определенных локациях интересовался ее знакомый, который проживает на временно оккупированных территориях Луганской области и якобы хотел переехать в Харьков — ему она и передавала сведения.

«Вина женщины полностью нашла свое подтверждение совокупностью доказательств, предоставленных стороной обвинения. Приговор по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) вынес Коминтерновский районный суд г. Харькова. Сейчас идет срок на апелляционное обжалование», — добавили в прокуратуре.