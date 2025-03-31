Обещал оформить инвалидность за $1000: в Харькове подозревают врача-кардиолога
В Харькове разоблачили 62-летнего врача-кардиолога, который, по данным следствия, требовал деньги для оформления группы инвалидности.
В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что фигурант узнал, что его знакомому установили 3 группу инвалидности, срок которой истек в 2022 году.
«Во время общения с ним врач сообщил, что из-за реформы Экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности (ЭКОПФЛ) самостоятельно мужчина не сможет пройти медобследование с последующим получением заключения об установлении группы инвалидности. Подозреваемый добавил, что за деньги сможет помочь в решении этого вопроса», – установили правоохранители.
С «помощью» врача мужчина получил вывод, согласно которому ему установили диагноз: врожденный порок сердца и другое. Затем фигурант сообщил знакомому о необходимости заключить декларацию с другим врачом, являющимся товарищем подозреваемого. Якобы вместе они будут помогать мужчине в успешном прохождении ЭКОПФЛ.
Со знакомого фигурант попросил 1000 долларов. Добавил, что часть денег пойдет должностным лицам ЭКОПФЛ.
Врача задержали 27 марта «на горячем», когда он получал оговоренную сумму, рассказали в прокуратуре.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Фигуранту избрали меру пресечения – мужчину отправили в СИЗО с правом внесения залога в 242240 гривен.
Следствие продолжается. Правоохранители проверяют причастность других лиц, в том числе среди врачей, к указанной сделке.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: врач, инвалидность, новости Харькова, полиция, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 31 марта 2025 в 13:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове разоблачили 62-летнего врача-кардиолога, который, по данным следствия, требовал деньги для оформления группы инвалидности.".