Обещал оформить инвалидность за $1000: в Харькове подозревают врача-кардиолога

В Харькове разоблачили 62-летнего врача-кардиолога, который, по данным следствия, требовал деньги для оформления группы инвалидности.

В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что фигурант узнал, что его знакомому установили 3 группу инвалидности, срок которой истек в 2022 году.

«Во время общения с ним врач сообщил, что из-за реформы Экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности (ЭКОПФЛ) самостоятельно мужчина не сможет пройти медобследование с последующим получением заключения об установлении группы инвалидности. Подозреваемый добавил, что за деньги сможет помочь в решении этого вопроса», – установили правоохранители.

С «помощью» врача мужчина получил вывод, согласно которому ему установили диагноз: врожденный порок сердца и другое. Затем фигурант сообщил знакомому о необходимости заключить декларацию с другим врачом, являющимся товарищем подозреваемого. Якобы вместе они будут помогать мужчине в успешном прохождении ЭКОПФЛ.

Со знакомого фигурант попросил 1000 долларов. Добавил, что часть денег пойдет должностным лицам ЭКОПФЛ.

Врача задержали 27 марта «на горячем», когда он получал оговоренную сумму, рассказали в прокуратуре.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Фигуранту избрали меру пресечения – мужчину отправили в СИЗО с правом внесения залога в 242240 гривен.

Следствие продолжается. Правоохранители проверяют причастность других лиц, в том числе среди врачей, к указанной сделке.