Обіцяв оформити інвалідність за $1000: у Харкові підозрюють лікаря-кардіолога
У Харкові викрили 62-річного лікаря-кардіолога, який, за даними слідства вимагав гроші для оформлення групи інвалідності.
У Харківській обласній прокуратурі розповіли, що фігурант дізнався, що його знайомому встановили 3 групу інвалідності, строк якої сплинув у 2022 році.
«Під час спілкування з ним лікар повідомив, що через реформу Експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО) самостійно чоловік не зможе пройти медобстеження із подальшим отриманням висновку про встановлення групи інвалідності. Підозрюваний додав, що за гроші зможе допомогти у вирішенні цього питання», – встановили правоохоронці.
З «допомогою» лікаря, чоловік отримав висновок, згідно з яким йому встановлено діагноз: вроджена вада серця та інше. Потім фігурант повідомив знайомому про необхідність укладення декларації з іншим лікарем, який є товаришем підозрюваного. Начебто разом вони будуть допомагати чоловіку в успішному проходженні ЕКОПФО.
Зі знайомого фігурант попросив 1000 доларів. Додав, що частина грошей піде посадовим особам ЕКОПФО.
Лікаря затримали 27 березня «на гарячому», коли він отримував обумовлену суму, розповіли в прокуратурі.
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) ККУ, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Фігуранту обрали запобіжний захід – чоловіка відправили у СІЗО із правом внесення застави в 242240 гривень.
Слідство триває. Правоохоронці перевіряють причетність інших осіб, у тому числі, серед лікарів, до вказаної оборудки.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2025 в 13:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові викрили 62-річного лікаря-кардіолога, який, за даними слідства вимагав гроші для оформлення групи інвалідності.".