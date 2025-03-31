Об’їжджала Харків громадським транспортом: як покарали російську навідницю

15 років позбавлення волі із конфіскацією майна – такий вирок отримала 36-річна харків’янка. У суді було доведено, що вона зливала росіянам дані про Сили оборони у Харкові.

Офіційно безробітна жінка з проросійськими поглядами наприкінці 2023 року почала спілкуватися в телеграмі із представником РФ. Від нього вона отримала завдання – зібрати та передати відомості про місця дислокації українських захисників. Фігурантка була готова працювати “за ідею”, грошей вона не отримувала, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

«Щоб зібрати геолокації, жінка самостійно обходила або об’їжджала громадським транспортом територію обласного центру та його околиці, — розповідає речник УСБУ у Харківській області Владислав Абдула. – У разі виявлення потенційних цілей агентка проводила додаткову дорозвідку поблизу об’єкта: фотографувала його периметр та позначала відповідні координати на гугл-картах».

Серед пріоритетних цілей росіян були штаби, запасні командні пункти та логістичні хаби Сил оборони. Дані, зібрані жінкою, вони використовували для планування прицільних атак по Харкову.

Правоохоронці викрили агентку на початку 2024 року, коли вона готувала звіт із координатами для вогневого ураження. На суд фігурантка чекала під вартою. Провину жінка визнала частково. Вона заявила, що має комуністичні погляди та вважає, що з Росією потрібно дружити. При цьому наголосила, що наявністю українських військових на певних локаціях цікавився її знайомий, який мешкає на тимчасово окупованих територіях Луганської області та нібито хотів переїхати до Харкова – йому вона й передавала відомості.

«Винуватість жінки повністю знайшла своє підтвердження сукупністю доказів, наданих стороною обвинувачення. Вирок за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) виніс Комінтернівський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження», — додали у прокуратурі.