Через атаку РФ на Харків загинула працівниця суду Луганської області

Події 14:39   19.08.2025
Вікторія Яковенко
Через атаку РФ на Харків загинула працівниця суду Луганської області Фото: Верховний суд

Внаслідок ворожого удару по п’ятиповерхівці в Індустріальному районі загинули семеро людей, серед них – працівниця Господарського суду Луганської області Алла Григорова.

Про це повідомили у Верховному суді. Зазначається, що Алла Григорова була заступницею начальника відділу організаційно-документального забезпечення роботи.

«Роботі в судовій системі Алла Анатоліївна присвятила понад 20 років свого життя і назавжди залишила в серцях колег памʼять про себе як про добру, людяну й щиру людину, яка завжди готова прийти на допомогу, та фахового спеціаліста, відданого своїй справі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 серпня росіяни вбили сімох людей у Харкові. Серед них – ціла родина: батьки, їхні діти – шістнадцятирічний син і півторарічна донька – та бабуся, яка приїхала в гості до рідних. Вони та інші мешканці будинку в Індустріальному районі загинули внаслідок атаки ударних БпЛА. Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив: по багатоповерхівці на світанку вдарили одразу п’ять БпЛА «Герань-2». Мер Харкова Ігор Терехов опублікував відео цих «прильотів». Він наголосив: удар по житловому будинку був цілеспрямованим. П’ять «шахедів» заходили на цивільну ціль з різних боків. Він оголосив 18 серпня днем трауру в Харкові. Постраждали 24 людини. За даними Болвінова, серед постраждалих – п’ятеро дітей і підлітків. Президент України Володимир Зеленський зреагував на трагедію в Харкові, а також смертоносний удар по Запоріжжю, де загинули троє людей. Він назвав удар показовим і цинічним і пов’язав його із зустріччю з президентом США і європейськими лідерами у Вашингтоні.  «Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля», – заявив Зеленський і підкреслив, що Росія не має отримати винагороду за цю війну.

Автор: Вікторія Яковенко
Через атаку РФ на Харків загинула працівниця суду Луганської області
