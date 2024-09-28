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Суддю Верховного суду, що розвозив гуманітарку, вбив дрон РФ на Харківщині

Події 17:04   28.09.2024
Оксана Якушко
Суддю Верховного суду, що розвозив гуманітарку, вбив дрон РФ на Харківщині

У Козачій Лопані дрон РФ поцілив по цивільній автівці, загинув 61-річний суддя Верховного суду, ще трьох жінок поранено, повідомила Харківська обласна прокуратура.

28 вересня ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль «Mitsubishi Lancer» у селищі Козача Лопань Дергачівської ТГ. 61-річний водій загинув на місці. Жертвою цинічного удару став суддя Верховного Суду, який розвозив гуманітарну допомогу місцевим мешканцям.

Також відомо про трьох поранених жінок, які теж перебували у цьому автомобілі. Їх госпіталізували.

Раніше стало відомо, що близько 13:00 окупанти вдарили дроном по Козачій Лопані Харківського району. Загиблий чоловік і поранені жінки приїхали до селища на автомобілі, щоб погодувати домашніх тварин.

Читайте також: Загиблий і троє поранених – росіяни вдарили дроном по автівці на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2024 в 17:04;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Козачій Лопані дрон РФ поцілив по цивільній автівці, загинув 61-річний суддя Верховного суду, ще трьох жінок поранено, повідомила Харківська обласна прокуратура.".