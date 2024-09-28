Суддю Верховного суду, що розвозив гуманітарку, вбив дрон РФ на Харківщині
У Козачій Лопані дрон РФ поцілив по цивільній автівці, загинув 61-річний суддя Верховного суду, ще трьох жінок поранено, повідомила Харківська обласна прокуратура.
28 вересня ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль «Mitsubishi Lancer» у селищі Козача Лопань Дергачівської ТГ. 61-річний водій загинув на місці. Жертвою цинічного удару став суддя Верховного Суду, який розвозив гуманітарну допомогу місцевим мешканцям.
Також відомо про трьох поранених жінок, які теж перебували у цьому автомобілі. Їх госпіталізували.
Раніше стало відомо, що близько 13:00 окупанти вдарили дроном по Козачій Лопані Харківського району. Загиблий чоловік і поранені жінки приїхали до селища на автомобілі, щоб погодувати домашніх тварин.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: верховный суд, дрон, машина, поранені, рф, судья, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2024 в 17:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Козачій Лопані дрон РФ поцілив по цивільній автівці, загинув 61-річний суддя Верховного суду, ще трьох жінок поранено, повідомила Харківська обласна прокуратура.".