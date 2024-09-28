Загиблий і троє поранених – росіяни вдарили дроном по автівці на Харківщині

Близько 13:00 окупанти вдарили дроном по Козачій Лопані Харківського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Дрон влучив у приватне авто. Загинув один цивільний чоловік, дані встановлюються. Ще троє жінок отримали поранення, їх ушпиталили», – розповів Синєгубов.