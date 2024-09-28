Загиблий і троє поранених – росіяни вдарили дроном по автівці на Харківщині
Близько 13:00 окупанти вдарили дроном по Козачій Лопані Харківського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Дрон влучив у приватне авто. Загинув один цивільний чоловік, дані встановлюються. Ще троє жінок отримали поранення, їх ушпиталили», – розповів Синєгубов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: дрон, загиблий, Козачья Лопань, Олег Синегубов, поранені, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2024 в 16:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 13:00 окупанти вдарили дроном по Козачій Лопані Харківського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".