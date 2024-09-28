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Загиблий і троє поранених – росіяни вдарили дроном по автівці на Харківщині

Події 16:14   28.09.2024
Оксана Якушко
Загиблий і троє поранених – росіяни вдарили дроном по автівці на Харківщині

Близько 13:00 окупанти вдарили дроном по Козачій Лопані Харківського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Дрон влучив у приватне авто. Загинув один цивільний чоловік, дані встановлюються. Ще троє жінок отримали поранення, їх ушпиталили», – розповів Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2024 в 16:14;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 13:00 окупанти вдарили дроном по Козачій Лопані Харківського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".