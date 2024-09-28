Live
  • Сб 28.09.2024
  • Харьков  +27°С
  • USD 41.21
  • EUR 45.96

Погибший и трое раненых – россияне ударили дроном по автомобилю на Харьковщине

Происшествия 16:14   28.09.2024
Оксана Якушко
Погибший и трое раненых – россияне ударили дроном по автомобилю на Харьковщине

Около 13:00 оккупанты ударили дроном по Казачьей Лопани Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Дрон попал в частный автомобиль. Погиб один гражданский мужчина, данные устанавливаются. Еще три женщины получили ранения, их госпитализировали», — рассказал Синегубов.

Читайте также: Пятеро пострадавших за сутки из-за ударов россиян по Харьковщине (видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Испанцы интересуются тендерами на строительство метро в Харькове — Терехов
Испанцы интересуются тендерами на строительство метро в Харькове — Терехов
28.09.2024, 14:15
Двойной удар по больнице в Сумах: уже 9 погибших, 19 тяжело раненых (видео)
Двойной удар по больнице в Сумах: уже 9 погибших, 19 тяжело раненых (видео)
28.09.2024, 16:30
Главные новости Харькова 28.09: РФ ударила дроном по авто, погибший и раненые
Главные новости Харькова 28.09: РФ ударила дроном по авто, погибший и раненые
28.09.2024, 16:20
Сегодня 28 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 сентября: какой праздник и день в истории
28.09.2024, 06:00
Погибший и трое раненых – россияне ударили дроном по автомобилю на Харьковщине
Погибший и трое раненых – россияне ударили дроном по автомобилю на Харьковщине
28.09.2024, 16:14
Россияне хотят создать плацдарм на реке Оскол на Харьковщине – ISW
Россияне хотят создать плацдарм на реке Оскол на Харьковщине – ISW
28.09.2024, 07:52

Новости по теме:

16:14
Погибший и трое раненых – россияне ударили дроном по автомобилю на Харьковщине
14:10
Наступление в Курской области снизило количество атак на Харьковщине – BILD
19:55
Вражеский Mavic сбили саперы из автомата Калашникова на Харьковщине (видео)
17:14
Зенитчики впервые сбили дрон РФ на высоте более 3600 м над Харьковщиной
20:05
Дроны постоянно кружили над военным институтом в Полтаве – волонтер

Вы читали новость: «Погибший и трое раненых – россияне ударили дроном по автомобилю на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2024 в 16:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 13:00 оккупанты ударили дроном по Казачьей Лопани Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".