Погибший и трое раненых – россияне ударили дроном по автомобилю на Харьковщине
Около 13:00 оккупанты ударили дроном по Казачьей Лопани Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Дрон попал в частный автомобиль. Погиб один гражданский мужчина, данные устанавливаются. Еще три женщины получили ранения, их госпитализировали», — рассказал Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: дрон, загиблий, Козачья Лопань, Олег Синегубов, погибший, поранені, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 28 сентября 2024 в 16:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 13:00 оккупанты ударили дроном по Казачьей Лопани Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".