Погибший и трое раненых – россияне ударили дроном по автомобилю на Харьковщине

Около 13:00 оккупанты ударили дроном по Казачьей Лопани Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Дрон попал в частный автомобиль. Погиб один гражданский мужчина, данные устанавливаются. Еще три женщины получили ранения, их госпитализировали», — рассказал Синегубов.