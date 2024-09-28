Судью Верховного суда, развозившего гуманитарку, убил дрон РФ на Харьковщине
В Казачьей Лопани дрон РФ попал в гражданский автомобиль, погиб 61-летний судья Верховного суда, еще три женщины ранены, сообщила Харьковская областная прокуратура.
28 сентября вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль Mitsubishi Lancer в поселке Казачья Лопань Дергачевской ТГ. 61-летний водитель погиб на месте. Жертвой циничного удара стал судья Верховного Суда, развозивший гуманитарную помощь местным жителям.
Также известно о трех раненых женщинах, которые тоже находились в этом автомобиле. Их госпитализировали.
Ранее стало известно, что около 13:00 оккупанты ударили дроном по Казачьей Лопани Харьковского района. Погибший мужчина и раненые женщины приехали в поселок на автомобиле, чтобы покормить домашних животных.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: верховный суд, дрон, машина, поранені, рф, судья, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 сентября 2024 в 17:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Казачьей Лопани дрон РФ попал в гражданский автомобиль, погиб 61-летний судья Верховного суда, еще три женщины ранены, сообщила Харьковская областная прокуратура.".