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Судью Верховного суда, развозившего гуманитарку, убил дрон РФ на Харьковщине

Происшествия 17:04   28.09.2024
Оксана Якушко
Судью Верховного суда, развозившего гуманитарку, убил дрон РФ на Харьковщине

В Казачьей Лопани дрон РФ попал в гражданский автомобиль, погиб 61-летний судья Верховного суда, еще три женщины ранены, сообщила Харьковская областная прокуратура.

28 сентября вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль Mitsubishi Lancer в поселке Казачья Лопань Дергачевской ТГ. 61-летний водитель погиб на месте. Жертвой циничного удара стал судья Верховного Суда, развозивший гуманитарную помощь местным жителям.

Также известно о трех раненых женщинах, которые тоже находились в этом автомобиле. Их госпитализировали.

Ранее стало известно, что около 13:00 оккупанты ударили дроном по Казачьей Лопани Харьковского района. Погибший мужчина и раненые женщины приехали в поселок на автомобиле, чтобы покормить домашних животных.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2024 в 17:04;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Казачьей Лопани дрон РФ попал в гражданский автомобиль, погиб 61-летний судья Верховного суда, еще три женщины ранены, сообщила Харьковская областная прокуратура.".