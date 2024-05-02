Будівлю ХНУ ім. Каразіна незаконно передали в оренду – рішення Верховного суду
Верховний суд підтвердив, що одну з будівель Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна передали в оренду незаконно, тому її мають повернути вишу.
Як повідомляє Офіс генпрокурора, відділення Фонду держмайна на Харківщині передало в оренду підприємцю приміщення площею 435 квадратних метрів, що знаходиться на балансі університету. Вартість майна становить 1,9 мільйона гривень.
Як йдеться у публікації, закон України “Про освіту” визначає, що нежитлові приміщення, що становлять матеріально-технічну базу навчальних закладів, можуть бути передані в оренду виключно для діяльності, пов’язаної з навчально-виховним процесом.
“Відповідно до договору, будівлю передали для розміщення станції технічного обслуговування та ремонту автотранспорту. Водночас вона може використовуватися за будь-яким на розсуд орендаря цільовим призначенням. З огляду на незаконність договору оренди, Шевченківська окружна прокуратура м. Харкова звернулася до Господарського суду з позовом про визнання його недійсним та повернення майна університету”, — пояснили у відомстві.
Суди першої та апеляційної інстанцій не підтримали позов прокурора. Проте Касаційний господарський суд у складі Верховного суду підтвердив свої висновки щодо неможливості використання майна навчальних закладів не за цільовим призначенням, скасував попередні судові рішення та повністю задовольнив позов прокурора.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 20:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Верховний суд підтвердив, що одну з будівель Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна передали в оренду незаконно".