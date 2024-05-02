Здание ХНУ им. Каразина незаконно передали в аренду — решение Верховного суда
Верховный суд подтвердил, что одно из зданий Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина передали в аренду незаконно, поэтому его должны вернуть вузу.
Как сообщает Офис генпрокурора, отделение Фонда госимущества на Харьковщине передало в аренду предпринимателю помещение площадью 435 квадратных метров, находящееся на балансе университета. Стоимость имущества составляет 1,9 миллиона гривен.
Как говорится в публикации, закон Украины «Об образовании» определяет, что нежилые помещения, составляющие материально-техническую базу учебных заведений, могут быть переданы в аренду исключительно для деятельности, связанной с учебно-воспитательным процессом.
«Согласно договору, здание передали для размещения станции технического обслуживания и ремонта автотранспорта. В то же время оно может использоваться по любому по усмотрению арендатора целевому назначению. Учитывая незаконность договора аренды, Шевченковская окружная прокуратура г. Харькова обратилась в Хозяйственный суд с иском о признании его недействительным и возвращении имущества университета», — пояснили в ведомстве.
Суды первой и апелляционной инстанций не поддержали иск прокурора. Однако Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда подтвердил свои выводы о невозможности использования имущества учебных заведений не по целевому назначению, отменил предыдущие судебные решения и полностью удовлетворил иск прокурора.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: верховный суд, здание, прокуратура, суд, университет Каразина;
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 20:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Верховный суд подтвердил, что одно из зданий Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина передали в аренду незаконно".