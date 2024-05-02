Live
  • Чт 02.05.2024
  • Харьков  +17°С
  • USD 39.64
  • EUR 42.3

Здание ХНУ им. Каразина незаконно передали в аренду — решение Верховного суда

Общество 20:40   02.05.2024
Елена Нагорная
Здание ХНУ им. Каразина незаконно передали в аренду — решение Верховного суда

Верховный суд подтвердил, что одно из зданий Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина передали в аренду незаконно, поэтому его должны вернуть вузу.

Как сообщает Офис генпрокурора, отделение Фонда госимущества на Харьковщине передало в аренду предпринимателю помещение площадью 435 квадратных метров, находящееся на балансе университета. Стоимость имущества составляет 1,9 миллиона гривен.

Как говорится в публикации, закон Украины «Об образовании» определяет, что нежилые помещения, составляющие материально-техническую базу учебных заведений, могут быть переданы в аренду исключительно для деятельности, связанной с учебно-воспитательным процессом.

«Согласно договору, здание передали для размещения станции технического обслуживания и ремонта автотранспорта. В то же время оно может использоваться по любому по усмотрению арендатора целевому назначению. Учитывая незаконность договора аренды, Шевченковская окружная прокуратура г. Харькова обратилась в Хозяйственный суд с иском о признании его недействительным и возвращении имущества университета», — пояснили в ведомстве.

Суды первой и апелляционной инстанций не поддержали иск прокурора. Однако Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда подтвердил свои выводы о невозможности использования имущества учебных заведений не по целевому назначению, отменил предыдущие судебные решения и полностью удовлетворил иск прокурора.

Читайте также: Аллею сакур в память о погибших каразинцах высадили в Харькове (фото)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Штрафы не остановили: харьковчанину грозит тюрьма за насилие над сожительницей
Штрафы не остановили: харьковчанину грозит тюрьма за насилие над сожительницей
02.05.2024, 21:23
РФ попробует взять Харьков в полукольцо – прогноз на май военного эксперта
РФ попробует взять Харьков в полукольцо – прогноз на май военного эксперта
02.05.2024, 17:45
Терехов прокомментировал «беспрецедентное решение» для бизнеса в Харькове
Терехов прокомментировал «беспрецедентное решение» для бизнеса в Харькове
30.04.2024, 12:20
По Дергачам били УМПБ: зал, где занимались дети, засыпан стеклом (фото, видео)
По Дергачам били УМПБ: зал, где занимались дети, засыпан стеклом (фото, видео)
02.05.2024, 19:20
Войска РФ вечером обстреляли Новоосиново на Харьковщине: погиб мужчина (фото)
Войска РФ вечером обстреляли Новоосиново на Харьковщине: погиб мужчина (фото)
02.05.2024, 20:55
Есть работа: какие вакансии и условия предлагает КП «Харьковводоканал»
Есть работа: какие вакансии и условия предлагает КП «Харьковводоканал»
02.05.2024, 21:48

Новости по теме:

21:10
3,5 года тюрьмы: ВС поставил точку в деле экс-главы харьковского КП Аббасова
15:06
У налоговика с Харьковщины забрали дом и участок на Киевщине — решение ВС
17:44
Мэр Харькова Терехов выиграл апелляцию по использованию русского в соцсетях
21:21
Экс-глава ВС Князев заявил, что не может заплатить 107 млн: залог уменьшили
13:55
Главой ВС избрали Кравченко: ВВС пишет, что он якобы обещал судьям квартиры

Вы читали новость: «Здание ХНУ им. Каразина незаконно передали в аренду — решение Верховного суда»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 20:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Верховный суд подтвердил, что одно из зданий Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина передали в аренду незаконно".