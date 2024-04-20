Аллею сакур в память о погибших каразинцах высадили в Харькове (фото)

20 апреля в ботаническом саду университета им. Каразина высадили аллею сакур в память о каразинцах, погибших в результате российского вторжения.

Как сообщили в Telegram-канале университета, в общем было посажено 12 сакур в память о по меньшей мере 53 погибших.

«Высадка сакур — это лишь малая часть того, что мы можем сделать, чтобы почтить память героев, отдавших свою жизнь за нашу свободу. Аллея сакур увековечит навечно подвиг смелых студентов, сотрудников и выпускников Каразинского, заплативших самую высокую цену в этой войне», — говорится в сообщении.