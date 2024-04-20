Live
  • Сб 20.04.2024
  • Харьков  +15°С
  • USD 39.6
  • EUR 42.28

Аллею сакур в память о погибших каразинцах высадили в Харькове (фото)

Общество 21:15   20.04.2024
Виктория Яковенко
Аллею сакур в память о погибших каразинцах высадили в Харькове (фото) Фото: Анатолий Бабичев

20 апреля в ботаническом саду университета им. Каразина высадили аллею сакур в память о каразинцах, погибших в результате российского вторжения.

Как сообщили в Telegram-канале университета, в общем было посажено 12 сакур в память о по меньшей мере 53 погибших.

«Высадка сакур — это лишь малая часть того, что мы можем сделать, чтобы почтить память героев, отдавших свою жизнь за нашу свободу. Аллея сакур увековечит навечно подвиг смелых студентов, сотрудников и выпускников Каразинского, заплативших самую высокую цену в этой войне», — говорится в сообщении.

01

02

03

06
Фото: ХНУ им. Каразина
04
Фото: Анатолий Бабичев

Читайте также: Дыхание Сахары: в Харькове раньше времени зацвели тюльпаны (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 20 апреля: работает весь транспорт, взрывы, «прилет»
Главные новости Харькова 20 апреля: работает весь транспорт, взрывы, «прилет»
20.04.2024, 21:18
Терехов сообщил, куда «прилетело» днем в Харькове
Терехов сообщил, куда «прилетело» днем в Харькове
20.04.2024, 15:03
Палата представителей США приняла пакет помощи Украине: что теперь
Палата представителей США приняла пакет помощи Украине: что теперь
20.04.2024, 21:06
«Прилет» по Харькову: повреждены 14 гаражей, один разрушен – Синегубов
«Прилет» по Харькову: повреждены 14 гаражей, один разрушен – Синегубов
20.04.2024, 17:14
Дождь, гроза, сильный ветер: какой будет погода в Харькове и области 20 апреля
Дождь, гроза, сильный ветер: какой будет погода в Харькове и области 20 апреля
20.04.2024, 20:37
Аллею сакур в память о погибших каразинцах высадили в Харькове (фото)
Аллею сакур в память о погибших каразинцах высадили в Харькове (фото)
20.04.2024, 21:15

Новости по теме:

10:21
В Харькове демонтировали бюсты Космодемьянской, Матросова и других
22:18
Отдохнуть от негатива: тыквенная аллея появилась в поселке на Харьковщине
19:25
На Салтовском шоссе вместо парковки посадили аллею кленов (фото)
13:47
Харьковчане просят восстановить пешеходную аллею
12:20
На Аллее Славы в Харькове почтили память защитников Донецкого аэропорта (фото)

Вы читали новость: «Аллею сакур в память о погибших каразинцах высадили в Харькове (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 апреля 2024 в 21:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 апреля в ботаническом саду университета им. Каразина высадили аллею сакур в память о каразинцах, погибших в результате российского вторжения.".