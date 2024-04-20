Аллею сакур в память о погибших каразинцах высадили в Харькове (фото)
Фото: Анатолий Бабичев
20 апреля в ботаническом саду университета им. Каразина высадили аллею сакур в память о каразинцах, погибших в результате российского вторжения.
Как сообщили в Telegram-канале университета, в общем было посажено 12 сакур в память о по меньшей мере 53 погибших.
«Высадка сакур — это лишь малая часть того, что мы можем сделать, чтобы почтить память героев, отдавших свою жизнь за нашу свободу. Аллея сакур увековечит навечно подвиг смелых студентов, сотрудников и выпускников Каразинского, заплативших самую высокую цену в этой войне», — говорится в сообщении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: аллея, ботсад, загиблі, Каразина, каразинцы, погибшие, сакуры, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2024 в 21:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 апреля в ботаническом саду университета им. Каразина высадили аллею сакур в память о каразинцах, погибших в результате российского вторжения.".