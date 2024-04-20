Алею сакур у пам’ять про загиблих каразінців висадили у Харкові (фото)

20 квітня у ботанічному саду університету ім. Каразіна висадили алею сакур у пам’ять про каразінців, які загинули внаслідок російського вторгнення.

Як повідомили у телеграм-каналі університету, загалом було висаджено 12 сакур у памʼять про щонайменше 53 загиблих.

«Висадження сакур — це лише мала частка того, що ми можемо зробити, аби вшанувати пам’ять героїв, які віддали своє життя за нашу свободу. Алея сакур увіковічить навічно подвиг сміливих студентів, співробітників і випускників Каразінського, які заплатили найвищу ціну в цій війні», – йдеться у повідомленні.