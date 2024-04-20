Алею сакур у пам’ять про загиблих каразінців висадили у Харкові (фото)
Фото: Анатолій Бабічев
20 квітня у ботанічному саду університету ім. Каразіна висадили алею сакур у пам’ять про каразінців, які загинули внаслідок російського вторгнення.
Як повідомили у телеграм-каналі університету, загалом було висаджено 12 сакур у памʼять про щонайменше 53 загиблих.
«Висадження сакур — це лише мала частка того, що ми можемо зробити, аби вшанувати пам’ять героїв, які віддали своє життя за нашу свободу. Алея сакур увіковічить навічно подвиг сміливих студентів, співробітників і випускників Каразінського, які заплатили найвищу ціну в цій війні», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2024 в 21:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 квітня у ботанічному саду університету ім. Каразіна висадили алею сакур у пам’ять про каразінців, які загинули внаслідок російського вторгнення.".