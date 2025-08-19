Из-за атаки РФ на Харьков погибла работница суда Луганской области

В результате вражеского удара по пятиэтажке в Индустриальном районе погибли семь человек, среди них — работница Хозяйственного суда Луганской области Алла Григорова.

Об этом сообщили в Верховном суде. Отмечается, что Алла Григорова была заместителем начальника отдела организационно-документального обеспечения работы.

«Работе в судебной системе Алла Анатольевна посвятила более 20 лет своей жизни и навсегда оставила в сердцах коллег память о себе как о добром, человечном и искреннем человеке, который всегда готов прийти на помощь, и профессионального специалиста, преданного своему делу», — говорится в сообщении.

Напомним, 18 августа россияне убили семь человек в Харькове. Среди них – целая семья: родители, их дети – шестнадцатилетний сын и полуторагодовалая дочь – и бабушка, которая приехала в гости к родным. Они и другие жители дома в Индустриальном районе погибли в результате атаки ударных БпЛА. Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил: по многоэтажке с рассветом ударили сразу пять БпЛА «Герань-2». Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал видео этих прилетов. Он подчеркнул: удар по жилому дому был целенаправленным. Пять «Шахедов» заходили на гражданскую цель с разных сторон. Он объявил 18 августа днем траура в Харькове. Пострадали 24 человека. По данным Болвинова, среди пострадавших – пятеро детей и подростков. Президент Украины Владимир Зеленский среагировал на трагедию в Харькове, а также смертоносный удар по Запорожью, где погибли три человека. Он назвал удар показательным и циничным и увязал его со встречей с президентом США и европейскими лидерами в Вашингтоне. «Путин будет показательно убивать, чтобы и дальше давить на Украину, на Европу и чтобы унизить дипломатические усилия», — заявил Зеленский и подчеркнул, что Россия не должна получить вознаграждение за эту войну.