Live
  • Вт 19.08.2025
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.26
  • EUR 48.17

Из-за атаки РФ на Харьков погибла работница суда Луганской области

Происшествия 14:39   19.08.2025
Виктория Яковенко
Из-за атаки РФ на Харьков погибла работница суда Луганской области Фото: Верховный суд

В результате вражеского удара по пятиэтажке в Индустриальном районе погибли семь человек, среди них — работница Хозяйственного суда Луганской области Алла Григорова.

Об этом сообщили в Верховном суде. Отмечается, что Алла Григорова была заместителем начальника отдела организационно-документального обеспечения работы.

«Работе в судебной системе Алла Анатольевна посвятила более 20 лет своей жизни и навсегда оставила в сердцах коллег память о себе как о добром, человечном и искреннем человеке, который всегда готов прийти на помощь, и профессионального специалиста, преданного своему делу», — говорится в сообщении.

Напомним, 18 августа россияне убили семь человек в Харькове. Среди них – целая семья: родители, их дети – шестнадцатилетний сын и полуторагодовалая дочь – и бабушка, которая приехала в гости к родным. Они и другие жители дома в Индустриальном районе погибли в результате атаки ударных БпЛА. Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил: по многоэтажке с рассветом ударили сразу пять БпЛА «Герань-2». Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал видео этих прилетов. Он подчеркнул: удар по жилому дому был целенаправленным. Пять «Шахедов» заходили на гражданскую цель с разных сторон. Он объявил 18 августа днем траура в Харькове. Пострадали 24 человека. По данным Болвинова, среди пострадавших – пятеро детей и подростков. Президент Украины Владимир Зеленский среагировал на трагедию в Харькове, а также смертоносный удар по Запорожью, где погибли три человека. Он назвал удар показательным и циничным и увязал его со встречей с президентом США и европейскими лидерами в Вашингтоне. «Путин будет показательно убивать, чтобы и дальше давить на Украину, на Европу и чтобы унизить дипломатические усилия», — заявил Зеленский и подчеркнул, что Россия не должна получить вознаграждение за эту войну.

Читайте также: ГСЧС: аварийно-спасательные работы на месте удара в Харькове длятся уже сутки

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 19 августа: «прилет» на Лозовщине, бои, раненые
Новости Харькова — главное за 19 августа: «прилет» на Лозовщине, бои, раненые
19.08.2025, 14:43
Атака на Кременчуг: куда целили россияне, мэр предупредил об опасности (фото)
Атака на Кременчуг: куда целили россияне, мэр предупредил об опасности (фото)
19.08.2025, 12:13
Из-за атаки РФ на Харьков погибла работница суда Луганской области
Из-за атаки РФ на Харьков погибла работница суда Луганской области
19.08.2025, 14:39
Сегодня 19 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 19 августа: какой праздник и день в истории
19.08.2025, 06:00
«Не могу я, моя собака!»: видео спасения жителей пятиэтажки в Харькове
«Не могу я, моя собака!»: видео спасения жителей пятиэтажки в Харькове
19.08.2025, 11:05
Два района Харькова останутся без воды в среду: адреса
Два района Харькова останутся без воды в среду: адреса
19.08.2025, 15:23

Новости по теме:

17:04
Судью Верховного суда, развозившего гуманитарку, убил дрон РФ на Харьковщине
17:18
Первокурснику харьковского вуза грозит пожизненный срок: в чем его обвиняют
20:40
Здание ХНУ им. Каразина незаконно передали в аренду — решение Верховного суда
21:10
3,5 года тюрьмы: ВС поставил точку в деле экс-главы харьковского КП Аббасова
15:06
У налоговика с Харьковщины забрали дом и участок на Киевщине — решение ВС

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Из-за атаки РФ на Харьков погибла работница суда Луганской области»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 августа 2025 в 14:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеского удара по пятиэтажке в Индустриальном районе погибли семь человек, среди них — работница Хозяйственного суда Луганской области Алла Григорова.".