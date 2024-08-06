Первокурснику харьковского вуза грозит пожизненный срок: в чем его обвиняют
В суд передали дело студента первого курса одного из харьковских вузов, который, по данным следствия, за деньги «сливал» российским спецслужбам информацию об украинских защитниках.
18-летний молодой человек не имеет патриотических убеждений, поэтому сознательно решил помогать врагу, пишет пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.
Парень наладил контакт с представителем ФСБ РФ в Telegram и за деньги передавал ему фото и видео расположений личного состава Сил обороны, а также военной техники в Харькове.
Правоохранители задержали молодого человека, когда он пытался скрыто заснять месторасположение транспортных средств украинских защитников.
Парень — под стражей. Его будут судить в Дзержинском райсуде Харькова по факту госизмены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ). Максимальная санкция статьи — пожизненное лишение свободы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: верховный суд, госизмена, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 6 августа 2024 в 17:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд передали дело студента первого курса одного из харьковских вузов, который, по данным следствия, за деньги «сливал» российским спецслужбам информацию об украинских защитниках.".