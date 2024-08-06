Первокурснику харьковского вуза грозит пожизненный срок: в чем его обвиняют

В суд передали дело студента первого курса одного из харьковских вузов, который, по данным следствия, за деньги «сливал» российским спецслужбам информацию об украинских защитниках.

18-летний молодой человек не имеет патриотических убеждений, поэтому сознательно решил помогать врагу, пишет пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Парень наладил контакт с представителем ФСБ РФ в Telegram и за деньги передавал ему фото и видео расположений личного состава Сил обороны, а также военной техники в Харькове.

Правоохранители задержали молодого человека, когда он пытался скрыто заснять месторасположение транспортных средств украинских защитников.

Парень — под стражей. Его будут судить в Дзержинском райсуде Харькова по факту госизмены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ). Максимальная санкция статьи — пожизненное лишение свободы.