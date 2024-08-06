Першокурснику харківського вишу загрожує довічне: у чому його обвинувачують
До суду передали справу студента першого курсу одного з харківських вишів, який, за даними слідства, за гроші “зливав” російським спецслужбам інформацію про українських захисників.
18-річний молодик не має патріотичних переконань, тому свідомо вирішив допомагати ворогові, пише пресслужба Харківської облпрокуратури.
Хлопець налагодив контакт із представником ФСБ РФ у телеграмі й за гроші передавав йому фото та відео розташування особового складу Сил оборони, а також військової техніки у Харкові.
Правоохоронці затримали молодика, коли він намагався приховано зняти місцерозташування транспортних засобів українських захисників.
Хлопець – під вартою. Його судитимуть у Дзержинському райсуді Харкова за фактом держзради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Максимальна санкція статті – довічне позбавлення волі.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2024 в 17:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До суду передали справу студента першого курсу одного з харківських вишів, який, за даними слідства, за гроші “зливав” російським спецслужбам інформацію про українських захисників.".