Першокурснику харківського вишу загрожує довічне: у чому його обвинувачують

До суду передали справу студента першого курсу одного з харківських вишів, який, за даними слідства, за гроші “зливав” російським спецслужбам інформацію про українських захисників.

18-річний молодик не має патріотичних переконань, тому свідомо вирішив допомагати ворогові, пише пресслужба Харківської облпрокуратури.

Хлопець налагодив контакт із представником ФСБ РФ у телеграмі й за гроші передавав йому фото та відео розташування особового складу Сил оборони, а також військової техніки у Харкові.

Правоохоронці затримали молодика, коли він намагався приховано зняти місцерозташування транспортних засобів українських захисників.

Хлопець – під вартою. Його судитимуть у Дзержинському райсуді Харкова за фактом держзради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Максимальна санкція статті – довічне позбавлення волі.