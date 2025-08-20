Школа и 13 домов: новые концепции восстановления могут увидеть харьковчане
На сайте департамента по благоустройству, восстановлению и реконструкции появились новые концепции восстановления поврежденных в результате обстрелов домов, находящихся в процессе реконструкции.
«Концепции отражают видение архитекторов того, как будет выглядеть обновленный жилищный фонд. У каждого харьковчанина есть возможность проголосовать: нравится ему предложенный вариант восстановления или нет», — рассказали в Харьковском горсовете.
Как отметил директор департамента Константин Лыска, количество представленных концепций постепенно растет. Сейчас на сайте доступны визуализации восстановления 13 жилых домов и одной школы (речь идет о Харьковском специализированном лицее №134). Говорит, что в дальнейшем их станет еще больше.
«Наша задача – сделать процесс восстановления открытым и понятным для харьковчан. Визуализации помогают людям почувствовать, что их жилье будет не только восстановлено, но и модернизировано», — подчеркнул Лыска.
Ознакомиться с концепциями и проголосовать можно по ссылке.
Напомним, с апреля харьковчане могут ознакомиться с визуализациями будущих обновленных домов в Харькове.
