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Как будут выглядеть восстановленные дома в Харькове, можно посмотреть онлайн

Общество 13:23   08.04.2025
Виктория Яковенко
Как будут выглядеть восстановленные дома в Харькове, можно посмотреть онлайн Скриншот

На сайте департамента по благоустройству, восстановлению и реконструкции теперь можно ознакомиться с визуализациями будущих восстановленный домов в Харькове. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Просмотреть объекты можно по ссылке.

«Некоторые из них уже воплощены в жизнь один в один в соответствии с представленными концепциями – в частности, дома на ул. Наталии Ужвий, 60 и ул. Метростроителей, 6», — пишет мэр.

По его данным, в прошлом году за средства городского бюджета в городе восстановили 71 многоэтажку с серьезными повреждениями.

«Над разработкой концепций восстановления работают специалисты КП «Харьковский архитектурно проектный центр» и специалисты проектных организаций», — отметил Терехов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2025 в 13:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сайте департамента по благоустройству, восстановлению и реконструкции теперь можно ознакомиться с визуализациями будущих восстановленный домов в Харькове. ".