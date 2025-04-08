Как будут выглядеть восстановленные дома в Харькове, можно посмотреть онлайн
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На сайте департамента по благоустройству, восстановлению и реконструкции теперь можно ознакомиться с визуализациями будущих восстановленный домов в Харькове. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Просмотреть объекты можно по ссылке.
«Некоторые из них уже воплощены в жизнь один в один в соответствии с представленными концепциями – в частности, дома на ул. Наталии Ужвий, 60 и ул. Метростроителей, 6», — пишет мэр.
По его данным, в прошлом году за средства городского бюджета в городе восстановили 71 многоэтажку с серьезными повреждениями.
«Над разработкой концепций восстановления работают специалисты КП «Харьковский архитектурно проектный центр» и специалисты проектных организаций», — отметил Терехов.
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2025 в 13:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сайте департамента по благоустройству, восстановлению и реконструкции теперь можно ознакомиться с визуализациями будущих восстановленный домов в Харькове. ".