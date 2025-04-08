Как будут выглядеть восстановленные дома в Харькове, можно посмотреть онлайн

На сайте департамента по благоустройству, восстановлению и реконструкции теперь можно ознакомиться с визуализациями будущих восстановленный домов в Харькове. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Просмотреть объекты можно по ссылке.

«Некоторые из них уже воплощены в жизнь один в один в соответствии с представленными концепциями – в частности, дома на ул. Наталии Ужвий, 60 и ул. Метростроителей, 6», — пишет мэр.

По его данным, в прошлом году за средства городского бюджета в городе восстановили 71 многоэтажку с серьезными повреждениями.

«Над разработкой концепций восстановления работают специалисты КП «Харьковский архитектурно проектный центр» и специалисты проектных организаций», — отметил Терехов.