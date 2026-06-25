Какими будут дома в Харькове после восстановления: показали новые визуализации

В Харькове представили новые концепции восстановления поврежденных обстрелами домов.

Их опубликовали на сайте департамента по благоустройству, восстановлению и реконструкции, сообщили в Харьковском горсовете.

«Специалисты КП «Харьковский архитектурно-проектный центр» разработали визуализацию восстановления трех многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Велозаводская, 30, ул. Академика Проскуры, 1 и ул. Квитки-Основьяненко, 11. Последний объект является памятником градостроительства и архитектуры местного значения», — отметили в мэрии.

Ознакомиться с новыми концепциями и проголосовать можно здесь. Сейчас на сайте уже доступны визуализация восстановления 16 жилых домов и одного лицея.

Напомним, с апреля 2025-го года харьковчане могут ознакомиться с визуализациями будущих обновленных домов в Харькове. Новые концепции постоянно добавляют.