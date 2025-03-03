Посилення обороноздатності: чиновники, силовики й військові засідали в Харкові
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
Засідання Ради оборони Харківської області відбулось 3 березня.
Основне питання, яке обговорювали із силовиками, чиновниками районних військових адміністрацій та військовими, — це посилення обороноздатності регіону, розповів у своєму телеграм-каналі начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Серед питань – ситуація на прикордонних територіях, убезпечення цивільного населення, безперебійна робота військово-лікарських комісій”, – схарактеризував порядок денний Синєгубов.
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Нагадаємо, 3 березня в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що за добу військові РФ застосували по Харківщині чотири керовані авіабомби та 17 БпЛА різних типів. Триває евакуація із 352 населених пунктів, які перебувають у небезпечній близькості до зони бойових дій.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2025 в 19:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Засідання Ради оборони Харківської області відбулось 3 березня.".