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Росіяни сьогодні атакували на Харківщині один раз: у Генштабі розповіли, де

Фронт 17:38   03.03.2025
Олена Нагорна
Росіяни сьогодні атакували на Харківщині один раз: у Генштабі розповіли, де Фото: Генштаб ЗСУ

Одну атаку провели від початку доби російські військові на півночі Харківщини, на Куп’янському напрямку штурмів не було, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку супротивник намагався просунутися у бік села Бочкове Вовчанської громади та отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку росіяни активних наступальних дій не проводили, перманентно обстрілювали позиції Сил оборони та населені пункти, задіювали ударні БпЛА, проводили розвідку.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв, що на півночі Харківщини українські захисники відбили одну атаку ЗС РФ у районі Вовчанська, а на Куп’янщині зафіксували три бої.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2025 в 17:38;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одну атаку провели від початку доби російські військові на півночі Харківщини, на Куп’янському напрямку штурмів не було, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".