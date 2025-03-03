Росіяни сьогодні атакували на Харківщині один раз: у Генштабі розповіли, де

Одну атаку провели від початку доби російські військові на півночі Харківщини, на Куп’янському напрямку штурмів не було, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку супротивник намагався просунутися у бік села Бочкове Вовчанської громади та отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку росіяни активних наступальних дій не проводили, перманентно обстрілювали позиції Сил оборони та населені пункти, задіювали ударні БпЛА, проводили розвідку.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв, що на півночі Харківщини українські захисники відбили одну атаку ЗС РФ у районі Вовчанська, а на Куп’янщині зафіксували три бої.