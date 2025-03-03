Росіяни сьогодні атакували на Харківщині один раз: у Генштабі розповіли, де
Фото: Генштаб ЗСУ
Одну атаку провели від початку доби російські військові на півночі Харківщини, на Куп’янському напрямку штурмів не було, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Харківському напрямку супротивник намагався просунутися у бік села Бочкове Вовчанської громади та отримав відсіч.
На Куп’янському напрямку росіяни активних наступальних дій не проводили, перманентно обстрілювали позиції Сил оборони та населені пункти, задіювали ударні БпЛА, проводили розвідку.
У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв, що на півночі Харківщини українські захисники відбили одну атаку ЗС РФ у районі Вовчанська, а на Куп’янщині зафіксували три бої.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, купянское направление, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2025 в 17:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одну атаку провели від початку доби російські військові на півночі Харківщини, на Куп’янському напрямку штурмів не було, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".