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Чотири атаки окупантів відбили СОУ на Харківщині за добу – дані Генштабу

Україна 08:10   03.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чотири атаки окупантів відбили СОУ на Харківщині за добу – дані Генштабу

За інформацією Генштабу, протягом минулої доби росіяни штурмували позиції ЗСУ на Харківському та Куп’янському напрямках чотири рази.

На півночі Харківщини українські захисники відбили одну атаку ЗС РФ у районі Вовчанська. Тим часом на Куп’янщині зафіксували три бої.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та Лозова“, – уточнили у ГШ.

Під ворожими авіаударами опинилися такі населені пункти: Лютівка та Довжик.

Втрати росіян, за даними Генштабу, наразі такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2025 в 08:10;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією Генштабу, протягом минулої доби росіяни штурмували позиції ЗСУ на Харківському та Куп’янському напрямках чотири рази.".