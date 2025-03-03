Чотири атаки окупантів відбили СОУ на Харківщині за добу – дані Генштабу
За інформацією Генштабу, протягом минулої доби росіяни штурмували позиції ЗСУ на Харківському та Куп’янському напрямках чотири рази.
На півночі Харківщини українські захисники відбили одну атаку ЗС РФ у районі Вовчанська. Тим часом на Куп’янщині зафіксували три бої.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та Лозова“, – уточнили у ГШ.
Під ворожими авіаударами опинилися такі населені пункти: Лютівка та Довжик.
Втрати росіян, за даними Генштабу, наразі такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2025 в 08:10;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією Генштабу, протягом минулої доби росіяни штурмували позиції ЗСУ на Харківському та Куп’янському напрямках чотири рази.".