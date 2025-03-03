Чотири атаки окупантів відбили СОУ на Харківщині за добу – дані Генштабу

За інформацією Генштабу, протягом минулої доби росіяни штурмували позиції ЗСУ на Харківському та Куп’янському напрямках чотири рази.

На півночі Харківщини українські захисники відбили одну атаку ЗС РФ у районі Вовчанська. Тим часом на Куп’янщині зафіксували три бої.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та Лозова“, – уточнили у ГШ.

Під ворожими авіаударами опинилися такі населені пункти: Лютівка та Довжик.

Втрати росіян, за даними Генштабу, наразі такі: